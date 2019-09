“SE VINCE SALVINI RISCHIAMO DI NON POTER PIÙ ANDARE A VOTARE” - GIULIANO CAZZOLA NON RITRATTA IL "VAI A FARE IN CULO" A SALVINI, ANZI. L'ECONOMISTA A RADIO CUSANO: “È UN IRRESPONSABILE, NON FA MAI UN DISCORSO SERIO E HA SPECULATO CON LA STORIA DELLE ONG. UNO CHE DICE ‘VOGLIO PIENI POTERI’ LA DICE LUNGA” - “L’AUMENTO DELL’IVA? NON SAREBBE COSÌ DRAMMATICO. PER STERILIZZARLA NON HAI PIÙ MARGINI PER FARE NIENTE”