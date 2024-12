13 dic 2024 16:54

ASSOLTO IL TESORIERE DELLA LEGA ALBERTO DI RUBBA, GIÀ REVISORE DEI CONTI PER IL PARTITO AL SENATO ED EX PRESIDENTE DELLA LOMBARDIA FILM COMMISSION - DI RUBBA È STATO ASSOLTO NEL CASO DELLA SOCIETÀ AREAPERGOLESI, UN FILONE SCATURITO DALL'INCHIESTA MILANESE PER PECULATO E TURBATIVA SULLA VICENDA LFC (NEL FILONE PRINCIPALE LFC DI RUBBA È STATO CONDANNATO IN APPELLO A MILANO A 4 ANNI, 6 MESI E 20 GIORNI…