ATAC-CATEVI! L’ANTITRUST BOCCIA L’ATAC E OBBLIGA GUALTIERI A BANDIRE UNA GARA (GRAZIE AI FONDI DEL PNRR) – L’AGCM IMPUGNERÀ DI FRONTE AL TAR LA DELIBERA CON CUI IL SINDACO DI ROMA RINNOVA IL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL PERIODO 2024-2027, GIUDICANDO GLI ARGOMENTI IMPIEGATI PER GIUSTIFICARE TALE SCELTA “CARENTI, NON DOCUMENTATI E CONTRADDITTORI” - SI TRATTA DI UN PRECEDENTE RIVOLUZIONARIO, PERCHÉ…

Sergio Boccadutri e Carlo Stagnaro per il Foglio - Estratti

GUALTIERI ATAC

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha bocciato l’affidamento diretto ad Atac del servizio di trasporto pubblico locale per Roma Capitale. L’Antitrust impugnerà, quindi, di fronte al Tar la delibera con cui il sindaco Roberto Gualtieri rinnova il contratto di servizio per il periodo 2024-2027, giudicando gli argomenti impiegati per giustificare tale scelta “carenti, non documentate e contraddittorie”.

roberto gualtieri autobus in ritardo 3

Si tratta del primo effetto della riforma dei servizi pubblici locali adottata, nell’ambito del Pnrr, dal governo guidato da Mario Draghi e confermata dal governo di Giorgia Meloni. E costituisce un precedente potenzialmente rivoluzionario, perché mette in discussione l’intera organizzazione dei servizi pubblici locali nella maggioranza dei comuni italiani.

In teoria, la fornitura di tali servizi dovrebbe essere affidata tramite procedure a evidenza pubblica.

(…)

roberto gualtieri autobus in ritardo 2

L’Autorità si spinge oltre e suggerisce una via d’uscita non traumatica, che non prevede l’immediata messa in liquidazione di Atac. La proposta è di “una iniziale e quantomeno graduale apertura alla concorrenza del mercato del trasporto pubblico locale non periferico, per esempio attraverso una divisione in lotti opportunamente individuati e costituiti da sub-aree del territorio cittadino, nell’ambito di un piano programmatico che ne preveda la progressiva messa a gara”.

Vedremo quali saranno gli sviluppi successivi, che certamente dipenderanno anche dagli orientamenti della giustizia amministrativa. Nel passato, i Tar avevano tendenzialmente accolto le posizioni dei comuni, ma adesso lo scenario è cambiato.

Ed è qui che si apre il punto politico più interessante.

controllori atac 3

La riforma non può essere messa in discussione, perché è parte integrante del Pnrr e ha concorso all’approvazione della terza rata (relativa al secondo semestre 2022). Non è quindi pensabile una sua revisione per allargarne le maglie. Inoltre, è stata condivisa da tutte le forze politiche, che l’hanno sostenuta prima nella maggioranza del governo Draghi (Pd, Forza Italia, Lega, M5s, Italia viva, Azione, +Europa) e poi col governo Meloni (Fratelli d’Italia, Lega, FI).

L’intero arco parlamentare si trova quindi spiazzato rispetto a un cambiamento forse più profondo di quello che ci si attendeva, e che mette in mora la difesa tetragona e bipartisan del socialismo municipale. Persino in Italia le riforme possono funzionare e questo va a merito di chi quelle norme le aveva elaborate, tra l’altro di fronte a un diffuso scetticismo sui loro effetti. Se l’impianto reggerà e se l’Antitrust continuerà a usare lo stesso rigore, questo potrebbe essere davvero un lascito duraturo del Pnrr.

roberto gualtieri autobus in ritardo 1 controllori atac 2 roberto rustichelli GUIDO STAZI autista atac guarda la partita il sindaco di roma roberto gualtieri foto di bacco roberto gualtieri autobus in ritardo