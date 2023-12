“UNA REALTÀ IMBARAZZANTE PER UN POLITICO CHE SI ERA IMPEGNATO A PRENDERE QUALSIASI MISURA, COMPRESO IL BLOCCO NAVALE, PER FERMARE L'AFFLUSSO…”

1. L'INFLUENCER NON È UN BUON MODELLO DI COMPORTAMENTO, DICE LA MELONI

Traduzione dell'articolo di Philip Willan per “The Times”

Giorgia Meloni, primo ministro italiano, ha concluso ieri un festival politico di quattro giorni a Roma con frecciate ai suoi rivali politici e con alcune, più sorprendenti, frecciate anonime a personaggi pubblici, noti per essere ostili al suo governo di destra.

Dopo aver elogiato gli imprenditori italiani, la Meloni ha preso di mira Chiara Ferragni, la principale internet influencer del Paese, che ha 29,7 milioni di follower su Instagram e che la scorsa settimana è stata multata dall'autorità antitrust per una campagna pubblicitaria ingannevole sui dolci natalizi.

"I veri modelli da seguire non sono gli influencer che fanno un sacco di soldi indossando vestiti... o anche promuovendo carissimi panettoni e facendo credere che si farà beneficenza ", ha detto Meloni, senza nominare la Ferragni.

In realtà i soldi servivano per pagare lo stratosferico compenso dell'influencer, ha dichiarato Meloni, 46 anni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto una multa di quasi 1,1 milioni di euro alle società controllate dalla Ferragni, 36 anni, per aver ingannato gli acquirenti facendogli credere che parte del denaro speso per il pandoro natalizio sarebbe stato devoluto a un'associazione di beneficenza per la cura del cancro alle ossa presso un ospedale di Torino.

Balocco, il produttore, aveva effettuato un pagamento di 50.000 euro prima di lanciare il dolce sponsorizzato dalla Ferragni, ma è stato multato per 420.000 euro per non aver effettuato i pagamenti successivi. Ferragni e Balocco hanno presentato ricorso contro la sentenza.

"Il vero modello da seguire è quello di chi inventa, progetta e produce prodotti italiani eccellenti e compete sul mercato globale perché siamo i migliori", ha detto la Meloni nel suo discorso alla festa del suo partito Fratelli d'Italia. Il marito della Ferragni, il rapper Fedez, 34 anni, è intervenuto in sua difesa. "Invece di parlare dei problemi del Paese, la Meloni ha detto che non bisogna fidarsi di chi lavora sul web", ha detto. Dopo aver elencato le iniziative benefiche della sua famiglia, ha chiesto: "E voi politici, cosa avete fatto? Siamo noi che non possiamo fidarci di voi".

Meloni è passata anche dall'elogio della polizia che lavora per ripristinare la legalità nel degradato comune di Caivano, vicino a Napoli, all'attacco a Roberto Saviano, scrittore di cronaca nera e feroce critico del governo, sempre senza fare nomi.

2. L'ITALIA NON È RIUSCITA A CONTENERE L'IMMIGRAZIONE, AMMETTE MELONI AL FESTIVAL DI ESTREMA DESTRA

Traduzione dell’articolo di Amy Kazmin and Giuliana Ricozzi per il “Financial Times”

Il primo ministro italiano di destra ha ammesso domenica di non essere stata in grado di mantenere l'impegno assunto in campagna elettorale di frenare l'afflusso di migranti irregolari, definendo l'immigrazione "il fenomeno più complesso che abbia mai dovuto affrontare".

Tuttavia, Giorgia Meloni ha assicurato ai sostenitori di un festival politico di estrema destra a Roma, a cui hanno partecipato anche Elon Musk e il primo ministro britannico Rishi Sunak, che sta ancora cercando risposte a un problema che è diventato un importante punto di mobilitazione durante i suoi anni come attivista dell'opposizione.

La riduzione dell'immigrazione è un obiettivo centrale per i suoi elettori, compresi quelli che nel fine settimana hanno partecipato all'ultima edizione di un festival che lei ha organizzato per la prima volta nel 1998 come attivista giovanile in un movimento politico iniziato da alleati sopravvissuti di Benito Mussolini.

"So bene che sull'immigrazione i risultati non sono quelli attesi", ha detto la Meloni alla folla al termine di Atreju, un raduno di quattro giorni organizzato dal suo partito di estrema destra Fratelli d'Italia. "Ma non mi interessano le scorciatoie che fingono di risolvere il problema per un po'".

I partiti populisti in tutta Europa stanno sfruttando la preoccupazione dell'opinione pubblica per l'aumento del numero di immigrati irregolari arrivati nell'UE dall'inizio dello scorso anno. L'estrema destra ha ottenuto una vittoria shock nelle elezioni olandesi del mese scorso e i partiti anti-immigrazione sono in procinto di ottenere forti guadagni nelle elezioni del Parlamento europeo della prossima estate.

[La migrazione] non è un fenomeno che un Paese può gestire da solo, a meno che non costruisca una rete di alleanze".

In Italia, quest'anno sono arrivate oltre 153.400 persone senza permesso dall'altra sponda del Mediterraneo, rispetto alle 98.600 dello stesso periodo dell'anno scorso: una realtà imbarazzante per un politico che si era impegnato a prendere qualsiasi misura, compreso il blocco navale, per fermare l'afflusso.

Meloni, che ha assunto l'incarico nell'ottobre 2022, ha dichiarato di essere "pronta a pagare un prezzo" in termini di perdita di sostegno popolare per la sua incapacità di ottenere risultati rapidi, ma che si prenderà il tempo necessario per creare "una risposta reale, strutturale e definitiva a questo problema".

Ha aggiunto che il suo governo cercherà di stringere una serie di accordi con altri Paesi, come quello recente con l'Albania per il trattamento dei richiedenti asilo che cercano di entrare nell'UE. "Questo non è un fenomeno che un Paese può gestire da solo, a meno che non costruisca una rete di alleanze", ha dichiarato.

Quando è nato, il festival Atreju era un raduno eterogeneo di giovani attivisti di estrema destra provenienti dalle frange politiche italiane: un'occasione per fare rete tra di loro e cercare di diffondere le proprie idee al di là della loro ristretta cerchia. Negli ultimi anni, tra i relatori sono stati invitati l'ex stratega di Donald Trump, Steve Bannon, e il leader ungherese Viktor Orbán.

Ma con il partito della Meloni ora al potere a capo di un governo di coalizione a tre, il festival di quest'anno - tenutosi nel giardino di Castel Sant'Angelo, vicino al Vaticano - sembrava più un'elegante riunione aziendale, o la festa di Natale del governo di destra. I palchi per i dibattiti erano circondati da un mercatino di Natale, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e un villaggio di Babbo Natale, anche se i bambini erano pochi.

Anche le radici di Meloni in un movimento neofascista sono state messe in secondo piano, mentre Sunak ha parlato dei loro valori condivisi tra "gli unici due leader di centro-destra nel G7", di cui l'Italia assume la presidenza a gennaio.

Musk, che ha incontrato la Meloni a Roma all'inizio dell'anno, ha esortato gli italiani a fare più figli, esprimendo preoccupazione per il continuo calo delle nascite. Ha affermato che l'aumento dell'immigrazione non dovrebbe essere considerato come una potenziale soluzione al calo delle nascite.

"L'Italia sono gli italiani - gli edifici sono belli, ma cos'è l'Italia? L'Italia è la gente", ha detto Musk ai presenti. "Mi preoccupa il basso tasso di natalità. Se un'azienda vuole investire in Italia, deve chiedersi: "Ci saranno abbastanza persone che lavoreranno lì?"".

Nelle sue dichiarazioni di domenica, la Meloni ha detto che il suo governo si batterà per invertire la crescente crisi demografica. La forza lavoro si sta riducendo a causa del rapido invecchiamento della popolazione. Ma facendo eco a Musk, il primo ministro, che ha una figlia, ha detto che la migrazione non potrà mai essere la risposta principale.

"Mentre la sinistra pensa che il problema possa essere risolto con l'immigrazione, noi vogliamo risolverlo aiutando soprattutto le famiglie italiane ad avere più figli", ha detto. "I bambini sono la speranza di ogni società".

3. A ROMA, GIORGIA MELONI E RISHI SUNAK MOSTRANO LA LORO VICINANZA POLITICA

Traduzione di un estratto dell’articolo di Cécile Ducourtieux e Allan Kaval per www.lemonde.fr

Giorgia Meloni, primo ministro italiano, e Rishi Sunak, suo omologo britannico, vanno notoriamente d'accordo e non perdono occasione per dimostrarlo. Sabato 16 dicembre, a Roma, il loro idillio diplomatico segnerà una nuova tappa. Il primo ministro conservatore incontrerà la Meloni prima di intervenire alla festa annuale di Fratelli d'Italia, il partito politico della Meloni, il cui altro ospite illustre è l'imprenditore Elon Musk.

L'incontro dei due capi di governo a Roma conclude un anno caratterizzato dal rafforzamento delle relazioni tra Italia e Regno Unito, scandito da contatti bilaterali dimostrativi a margine dei vertici internazionali e da calorose espressioni di buona intesa.

Ad aprile, a Londra, Meloni e Sunak hanno firmato un memorandum d'intesa sulla cooperazione bilaterale, che il presidente del Consiglio, che parla correntemente inglese, ha definito un "nuovo inizio" nelle relazioni tra i due Paesi. Il testo, di ampio respiro, riguarda le questioni migratorie, il clima, la cooperazione giudiziaria e di polizia, l'innovazione, la sicurezza internazionale e il settore della difesa.

È stato firmato dopo che l'Italia era già diventata, a febbraio, il primo Stato dell'UE a concludere un partenariato per le esportazioni e gli investimenti con il Regno Unito dopo la Brexit. Londra e Roma sono inoltre coinvolte con il Giappone nel programma congiunto per lo sviluppo, entro il 2035, di un caccia supersonico di nuova generazione, inquadrato da un trattato firmato giovedì a Tokyo. In un altro segno di avvicinamento, Meloni è stata l'unica leader di un Paese del G7 a visitare Bletchley Park, a nord-ovest di Londra, all'inizio di novembre, per il vertice sui rischi associati all'intelligenza artificiale, convocato da Sunak.

[…] Al centro del nuovo rapporto tra Regno Unito e Italia c'è soprattutto lo stesso approccio restrittivo alle questioni migratorie, su cui le rispettive diplomazie stanno preparando una futura partnership strategica, prevista dal memorandum d'intesa di aprile. La Meloni ha promesso ai suoi elettori di porre fine agli arrivi di migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale, che nel 2023 sono aumentati notevolmente. Come lei, anche il primo ministro britannico, salito al potere nell'ottobre 2022, ha fatto lo stesso per gli attraversamenti del Mediterraneo centrale.

RISHI SUNAK - GIORGIA MELONI - EDI RAMA

4. SUNAK ACCUSATO DI RETORICA TOSSICA DOPO AVER AVVERTITO DI UNA MIGRAZIONE "TRAVOLGENTE" VERSO L'EUROPA

Traduzione dell’articolo di Angela Giuffrida e Michael Savage per www.theguardian.com - "The Observer"

Rishi Sunak è stato accusato di aver adottato la retorica "tossica" del suo ex ministro degli Interni Suella Braverman, dopo aver avvertito che l'immigrazione "travolgerà" i Paesi europei senza un'azione decisa.

In un discorso che infiammerà ulteriormente la polemica dei Tory sull'immigrazione che infuria da settimane, il primo ministro ha affermato che i "nemici" stavano "deliberatamente spingendo le persone verso le nostre coste per cercare di destabilizzare la nostra società".

Sunak ha fatto questi commenti durante un festival a Roma organizzato dal partito di estrema destra Fratelli d'Italia, guidato dal premier italiano Giorgia Meloni. Ha detto che sia lui che la Meloni, con la quale ha stretto un rapporto di collaborazione sulle politiche migratorie più dure, si sono ispirati al fermo radicalismo di Margaret Thatcher nella loro ricerca di fare "tutto il necessario" per "fermare i barconi".

"Le bande criminali trovano i modi più brutti per sfruttare la nostra umanità e non hanno problemi a mettere a rischio la vita delle persone mettendole sulle barche", ha detto. "Se non affrontiamo questo problema, i numeri non potranno che crescere. E questo sommergerà i nostri Paesi e la nostra capacità di aiutare coloro che hanno effettivamente più bisogno del nostro aiuto".

Il primo ministro ha anche detto che per risolvere il problema potrebbe essere necessario modificare le norme sull'asilo del dopoguerra. "Perché se non risolviamo questo problema ora, i barconi continueranno ad arrivare e altre vite saranno perse in mare", ha detto. I commenti allarmano i conservatori moderati, già preoccupati per la linea dura adottata da Sunak nei confronti dei migranti che attraversano la Manica.

Il provvedimento arriva dopo una settimana in cui Sunak ha evitato una ribellione dei suoi parlamentari su una proposta di legge volta a garantire l'invio di alcuni richiedenti asilo in Ruanda. Tuttavia, questa battaglia si estenderà al prossimo anno, quando l'ala liberale e la destra riterranno di poter orientare la legislazione nella loro direzione. Inoltre, i parlamentari sono preoccupati per l'incombente minaccia elettorale di Reform UK, che ha intenzione di lanciare una campagna all'inizio di gennaio per trasformare la prossima competizione in una "elezione sull'immigrazione".

La relazione tra Sunak e Meloni, la prima donna premier italiana, è sbocciata per il loro comune approccio duro nei confronti dell'immigrazione, attraverso politiche che hanno superato i limiti della legalità. I due hanno anche legato per l'ammirazione nei confronti della Thatcher. Sunak ha rivelato che durante un incontro a Downing Street in aprile, i due hanno "sfogliato le carte di Margaret Thatcher".

"Margaret Thatcher era seria nel governare e non si sottraeva mai alle grandi questioni, e oggi la grande questione è l'immigrazione clandestina", ha detto. "Dobbiamo applicare il suo radicalismo [per combattere questo fenomeno]".

Sunak ha detto che gli avversari politici "nascondono la testa sotto la sabbia" sperando che il problema si risolva da solo. "Ma non funziona così... Andate a Lampedusa [un'isola dell'Italia meridionale], dove quest'anno è arrivato il 50% degli immigrati. Non è più sostenibile, non è corretto ed è immorale".

Nel frattempo, Sunak ha elogiato la Meloni, che da quando è salita al potere nell'ottobre dello scorso anno è diventata uno dei politici più influenti d'Europa, per aver "rilanciato il suo Paese sulla scena nazionale e internazionale".

L'uso della parola "travolgere" è stato immediatamente criticato in quanto retorica simile a quella usata dalla Braverman, che ha licenziato dopo essersi scontrata sui suoi piani migratori. Una volta ha detto che il Regno Unito si trovava di fronte a una "invasione" di persone che attraversavano la Manica su piccole imbarcazioni.

"Rishi Sunak è così disperato che sta prendendo spunto dal libro di Braverman, usando una retorica divisiva per cercare di coprire i propri fallimenti", ha dichiarato il portavoce dei liberaldemocratici per gli affari interni, Alistair Carmichael.

"Le lotte intestine all'interno del partito conservatore stanno generando una guerra di offerte per vedere chi può dare il contributo più tossico al dibattito. È anche un po' ridicolo dire che abbiamo bisogno di cooperazione internazionale quando i ministri conservatori stanno distruggendo i trattati che abbiamo firmato per affrontare questo problema".

"Chi vorrebbe collaborare con un governo che è felice di ignorare i nostri obblighi legali? Invece di fare il fenomeno, Rishi Sunak farebbe meglio a concentrarsi sul problema dell'arretratezza dell'asilo, che lascia le persone nel limbo e costa miliardi ai contribuenti".

Sunak e Meloni, che ha definito la sua presenza al festival "un dono", si sono abbracciati mentre scendevano dal palco tra applausi scroscianti. Il festival di Atreju è nato come piattaforma di dibattito tra i giovani di Alleanza Nazionale, un partito neofascista formato dai sostenitori di Benito Mussolini dopo la seconda guerra mondiale, prima di evolversi e includere politici di tutti i colori che vi partecipano perlopiù per migliorare il proprio profilo.

edi rama e giorgia meloni firma accordo per i migranti italia albania 3

Elon Musk era tra gli altri ospiti di spicco di quest'anno, così come Edi Rama, il primo ministro albanese che sta lavorando con l'Italia a un patto sui migranti considerato in parte ispirato ai tentativi del governo britannico di deportare i richiedenti asilo in Ruanda. Tra gli altri partecipanti di rilievo, Santiago Abascal, leader del partito spagnolo di destra Vox.

I giardini di Castel Sant'Angelo sono stati trasformati in un Villaggio natalizio, con gli ospiti che hanno potuto partecipare al pattinaggio sul ghiaccio, sorseggiare vin brulé o ammirare un enorme albero di Natale al centro di una piazza denominata "orgoglio italiano", tra dibattiti sull'immigrazione, sul calo della natalità e sulla cucina italiana.

"Anche se Atreju si è evoluto, è ancora per lo più un evento per la Meloni e il suo gruppo ", ha detto Mattia Diletti, professore di politica all'Università Sapienza di Roma. "È molto attenta a cercare di essere una statista e allo stesso tempo a ricordare le sue radici e a restituire qualcosa ai suoi sostenitori principali". Tra questi ultimi c'è Francesca Spagnolo, che ha descritto la Meloni come "giovane, intelligente e bella". "Mi piace molto anche Sunak", ha detto mentre posava per un selfie accanto alla pista di pattinaggio. "Vedo una buona chimica tra loro: starebbero bene insieme, soprattutto ora che la Meloni è single".

