ATTACCATEVI ALLA POMPA! – I BENZINAI NON MOLLANO E CONFERMANO LO SCIOPERO DEL 25-26 GENNAIO, PER ORA. IN REALTÀ LA DECISIONE FINALE NON È ANCORA STATA PRESA. OGGI LE SIGLE SINDACALI INCONTRERANNO IL MINISTRO URSO E BENEDETTO MINEO, “MISTER PREZZI”, PER VEDERE COSA POSSONO SPUNTARE DAL DECRETO CARBURANTI. MA INTANTO L’ANTITRUST HA DATO LORO L’ENNESIMA MAZZATA…