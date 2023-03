ATTENTATO A TEL AVIV! – UN UOMO HA SPARATO NEL CENTRO DELLA CITTÀ ISRAELIANA, FERENDO TRE PERSONE: UNA È GRAVE ED È IN OSPEDALE – L’ATTENTATORE SAREBBE IN FUGA E LA POLIZIA STA ALLONTANANDO I PASSANTI. LA POLIZIA CONFERMA LA MATRICE TERRORISTICA…

(ANSA) - La polizia riferisce di spari nel centro di Tel Aviv, in un caffè. Secondo le stesse fonti, ci sarebbe un ferito grave. A breve distanza dal luogo dell'episodio c'è una manifestazione in corso. La polizia sta indagando sull'episodio.

(ANSA) - I media israeliani parlano della sparatoria nel centro di Tel Aviv come di "un attentato terroristico". La polizia non ha per ora dato alcuna informazione del genere.

(ANSA) - Sono tre i feriti della sparatoria nel centro di Tel Aviv. Uno di essi è grave ed è stato trasportato in ambulanza verso l'ospedale. L'attentatore, secondo la tv pubblica, sarebbe in fuga e la polizia sta allontanando i passanti. Gli spari secondo le prime informazioni sono avvenuti all'incrocio fra la via Dizengoff e la via Ben Gurion mentre anche la polizia ha confermato il sospetto della matrice terroristica.