L’appartenenza del candidato sindaco Emanuele Montomoli alla Massoneria sorprende e imbarazza i partiti del centrodestra, che ne sostengono la corsa per Palazzo pubblico. I vertici locali della coalizione preferiscono non commentare le dichiarazioni del fondatore di VisMederi, ma la notizia ha creato grande fermento, provocando la reazione degli organismi superiori. I rumors riferiscono dell’irritazione con cui a Roma sarebbe stata accolta l’intervista rilasciata da Montomoli a ’La Nazione’, per questo i partiti hanno deciso di mettere in campo ’l’artiglieria pesante’, mobilitando i propri referenti regionali.

Se dunque Forza Italia Siena è attesa a Roma dal vicepresidente nazionale e ministro degli Esteri Antonio Tajani nella giornata di lunedì per un incontro che vede all’ordine del giorno anche il caso Montomoli, per Fratelli d’Italia interviene il parlamentare Fabrizio Rossi in qualità di commissario regionale: "Convocherò al più presto una riunione con i vertici del partito senese – annuncia – per approfondire il tema. Ognuno è libero di fare delle scelte personali, purché non vadano a inficiare la buona amministrazione e la campagna elettorale. Io non sono massone e campo bene lo stesso – aggiunge –. Della cosa è stato informato anche Giovanni Donzelli, ora bisogna capire la linea da tenere".

Il tutto, mentre all’interno di FdI Siena, nell’ambito di una riflessione con gli alleati, sarebbe stata lanciata la proposta di chiedere a Montomoli di ’congelare’ la sua appartenenza alla Massoneria, "collocandosi in sonno fino al termine del suo mandato amministrativo".

Ma il caso Montomoli scuote anche la Lega (…) Gli statuti di FdI e del Carroccio riportano una dichiarata incompatibilità fra l’iscrizione al partito e l’appartenenza alla Massoneria, ma Montomoli è un civico e per questo non è soggetto a tali regole. Intanto sui social si scatena la polemica politica. Fabio Pacciani, Polo Civico Senese, tuona: "Il problema è il rapporto tra la Massoneria, le istituzioni e le assemblee elettive. Il rischio che si corre è che le decisioni vengano prese al di fuori delle assemblee elettive, rispondendo a logiche e interessi non dell’intera comunità, ma di pochi".

"Non ho mai nascosto di essere massone, la mia appartenenza alla Loggia Montaperti di Siena, che ho anche guidato per un periodo, data da circa 20 anni fa. Sono amico del Gran maestro del Grande oriente d’Italia, Stefano Bisi, e ho avuto occasione di partecipare ad altri eventi massonici negli Stati Uniti, con l’Italian Lodge di Washington. (...)

Oggi Emanuele Montomoli neutralizza la potenziale mina nella campagna elettorale, ammettendo con orgoglio la sua appartenenza alla loggia massonica. "Vorrei fare il sindaco - ha aggiunto - avendo come modelli Canzio Vannini a Siena, Lando Conti a Firenze e Ernesto Nathan a Roma. Quando si aprirono i templi massonici ai cittadini - racconta Montomoli - io spiegai cosa eravamo e cosa facevamo. L’associazionismo andrebbe valorizzato, a mio avviso l’alta astensione è frutto anche del fatto che in pochi si riconoscono nei partiti. Io sono fiero della mia appartenenza al Lions, al Costone, alla Massoneria. Resterò alla Loggia Montaperti, non mi metterò in sonno o, come hanno fatto altri, emigrerò in logge straniere".

