ATTENZIONE AL RITORNO DEL “PUZZONE”! TRUMP È IN VANTAGGIO SU BIDEN IN 6 STATI IN BILICO SU 7 - SECONDO UN SONDAGGIO DEL WALL STREET JOURNAL, “THE DONALD” E’ AVANTI SUL PRESIDENTE IN PENNSYLVANIA, MICHIGAN, ARIZONA, GEORGIA, NEVADA, NORTH CAROLINA (PESANO I DUBBI SULLA LUCIDITÀ DELL'ANZIANO BIDEN) – “SLEEPY JOE” È IN VANTAGGIO DI 3 PUNTI SOLO IN WISCONSIN DOVE LE COMUNITA’ ARABO-MUSULMANE HANNO MANDATO UN SEGNALE AL PRESIDENTE…

(ANSA) - Donald Trump è avanti in sei su sette Stati in bilico, spinto da un'ampia insoddisfazione per l'andamento dell'economia e dai dubbi sulle capacità di Joe Biden. E' quanto emerge da un sondaggio del Wall Street Journal.

Il tycoon guida con un margine da 2 a 8 punti in Pennsylvania, Michigan, Arizona, Georgia, Nevada, North Carolina, con o senza candidati indipendenti o di partiti terzi. Il presidente è in vantaggio di 3 punti solo in Wisconsin in una corsa con più candidati, mentre in un duello con Trump è testa a testa.

Biden e Trump vincono in 5 Stati ma con campanelli d'allarme

(ANSA) - Joe Biden e Donald Trump hanno vinto le primarie di ieri in cinque Stati ma entrambi hanno rivelato punti di debolezza, soprattutto in Wisconsin, uno degli Stati in bilico. Nello stato del Midwest, il presidente si è attestato all'88,6% ma l'8,4% ha scelto l'opzione 'uninstructed', promossa dalle comunità arabo-musulmane e dai filo palestinesi per protestare contro l'inazione di Biden su Israele nella guerra a Gaza. Al tycoon è andata per così dire peggio perché ha vinto con il 79,2% mentre il 12,8% gli ha preferito la sua ex rivale Nikky Haley, il cui nome era sulla scheda anche se si è ritirata. Risultati analoghi per entrambi i candidati presidenziali anche negli altri Stati.

