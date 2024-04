Per chi se la fosse persa, ecco la mia intervista andata in onda poco fa a "Cinque Minuti". Buona serata. pic.twitter.com/hVrpjULSN2 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 4, 2024

Europee 2024, taglio del cuneo contributivo, norma salva-casa. Sono solo alcuni degli argomenti trattati dalla premier Giorgia Meloni, ospite di Bruno Vespa nella puntata di Porta a Porta […].

A pochi mesi dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, che si svolgeranno in Italia l’8 e il 9 giugno 2024, Meloni ha detto per la prima volta che i conservatori Ue (Ecr) di cui è alla guida «potrebbero avere un loro candidato alla presidenza della Commissione europea».

Potrebbe quindi andare in soffitta il paventato (ma mai ufficialmente annunciato) sostegno di Meloni e del governo italiano a un bis di Ursula von der Leyen. «Quando ho dovuto criticare la Commissione europea non mi sono fatta problemi – afferma Meloni -, poi sono diventata presidente del Consiglio e ho costruito una doverosa collaborazione istituzionale con von der Leyen, perché devo portare risultati a casa per l’Italia ed è l’unica cosa che mi interessa. Dopodiché le elezioni sono un’altra cosa», ha preso le distanze dalla leader tedesca Meloni. […]

[…] Sul nuovo condono edilizio proposto da Matteo Salvini, che molte ha fatto discutere nelle scorse ore, Meloni precisa di «non conoscere la norma salva-casa». Il vicepremier «mi accennò – spiega Meloni – qualcosa diverso tempo fa, poi ho visto che oggi ha ribadito che sta lavorando a questa norma ma non la conosco, non sono in grado esprimere giudizio.

Ho letto il comunicato del ministero dei Trasporti che parla di sanare piccole difformità interne, cioè se hai alzato un tramezzo per fare due stanze dove ce ne era una. Se è questo parliamone, è ragionevole, ma non posso ragionevolmente commentare una norma che non ho letto», afferma. Nonostante ciò, il rapporto con Salvini va a gonfie e vele. «Non sono affatto pessimi», dice Meloni. «Spesso scherziamo delle ricostruzioni sulla stampa. Da quando è iniziata l’esperienza di governo ci siamo frequentati fuori dal lavoro. È nata un’amicizia», confida la premier

[…] Sulla detenzione di Ilaria Salis, in carcere a Budapest dal febbraio 2023, «non mi pare che il tema dell’indipendenza della magistratura sia presente nel dibattito», dice Meloni. «Ci sono parlamentari italiani che chiedono al governo di intervenire sul governo ungherese. Do you know stato di diritto? Do you know autonomia della magistratura?», afferma la premier, sottolineando che i casi di connazionali sotto processo all’estero «si regolano tra uffici giudiziari, non tra governi».

[…] Sulla guerra a Gaza, per Meloni, «bisogna continuare a insistere, a lavorare, a coinvolgere tutti gli attori della regione. Bisogna continuare a chiedere il rilascio incondizionato degli ostaggi, altro elemento che deve camminare assieme a qualsiasi ipotesi di cessate il fuoco», afferma. Si tratta di «un lavoro che ciascuno di noi ogni giorno cerca di portare avanti con determinazione – continua -. Non dipende solo da noi ma il lavoro che il governo italiano sta portando avanti è molto importante», precisa la premier. Sull’assistenza umanitaria, aggiunge la presidente del Consiglio, «c’è un lavoro molto importante che ci qualifica per la nostra umanità». E a Bruno Vespa che chiede se su Gaza fosse in corso «un dialogo tra sordi», Meloni risponde: «abbastanza».

[…] «Oggi sono stata umiliata da alcune delle più grandi campionesse della pallavolo italiana, sia perché ho fatto alcuni palleggi con loro sia per una terribile foto in cui la mia statura non era paragonabile alla loro…», racconta Meloni a Vespa. «Da ragazza ho provato a giocare ma dopo qualche anno in panchina ho pensato di dedicarmi ad altro», afferma Meloni […]

