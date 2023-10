AUMENTA IL NUMERO DI MORTI A GAZA: 1900 PERSONE HANNO PERSO LA VITA PER GLI ATTACCHI ISRAELIANI, 1788 I FERITI – GERUSALEMME HA SVENTATO UN TENTATIVO DI INFILTRAZIONE DI UNA CELLULA TERRORISTICA DAL LIBANO IN TERRITORIO ISRAELIANO - AL MOMENTO SONO 230 I MEMBRI DI HAMAS ARRESTATI: TRA DI LORO DUE ESPONENTI DI SPICCO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA – L’INTERVISTA ALL’AMBASCIATORE DI GERUSALEMME IN ITALIA, ALON BAR: "ATTACCHEREMO CERCANDO DI NON COINVOLGERE CIVILI"

PERSONE FUGGONO DA GAZA

SANITÀ GAZA, CIRCA 1.900 I MORTI PER ATTACCHI DI ISRAELE

(ANSA) - TEL AVIV, 14 OTT - Dall'inizio delle ostilità i morti a Gaza per gli attacchi israeliani sono stati 1.900. Lo ha fatto sapere il ministero della Sanità di Hamas, specificando che solo ieri sono stati 256 i morti (compresi 20 minori) e 1.788 i feriti.

ISRAELE OFFRE 2 ITINERARI SICURI PER EVACUAZIONE NORD GAZA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 OTT - L'esercito israeliano ha offerto una nuova occasione ai palestinesi di abbandonare il nord della striscia di Gaza e di mettersi al riparo oltre il Wadi Gaza, a sud di Gaza City. Stamane il portavoce militare israeliano ha divulgato una cartina che indica loro due itinerari attraverso i quali potranno passare indenni, fra le 10:00 e le 16:00 locali, da Beit Hanun, a nord di Gaza, a Khan Yunes, nella zona centrale. "Se avete cura di voi e dei vostri cari - afferma il portavoce - raggiungete il Sud secondo le istruzioni. Siate certi - aggiunge - che i leader di Hamas hanno già provveduto a se stessi e sono al riparo dagli attacchi".

israele bombardamenti su gaza

ESERCITO, SVENTATA INFILTRAZIONE TERRORISTI DAL LIBANO

(ANSA) - TEL AVIV, 14 OTT - L'esercito ha annunciato di aver sventato un tentativo di infiltrazione di una cellula terroristica dal Libano in territorio israeliano. "Un drone - ha spiegato il portavoce - ha colpito e ucciso i terroristi". I media parlano di quattro uccisi.

ISRAELE HA ARRESTATO 230 MEMBRI DI HAMAS IN CISGIORDANIA

(ANSA) - TEL AVIV, 14 OTT - Tra gli arrestati, aggiunge il Jerusalem Post, ci sono anche due esponenti di spicco dell'organizzazione terroristica, Sheikh Adnan Asfour e Ahmed Awad, catturati a Nablus.

alon bar alla fiaccolata organizzata da il foglio in solidarieta con israele

'TROVATI CORPI DI ISRAELIANI IN BLITZ ESERCITO A GAZA'

(ANSA) - TEL AVIV, 14 OTT - I commando israeliani che ieri in territorio di Gaza hanno condotto "blitz localizzati" hanno trovato e recuperato "corpi" di gente scomparsa dall'inizio dell'attacco di Hamas sabato scorso. Lo sostengono vari report sui media israeliani.

ALON BAR, ATTACCHEREMO CERCANDO DI NON COINVOLGERE CIVILI

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Dobbiamo rimuovere la minaccia costituita da Hamas a Gaza. Non possiamo aspettare fino al prossimo attacco. Le ragioni che per molti anni ci hanno trattenuto da fare una azione simile non esistono più dopo l'uccisione di 1.300 israeliani". Lo dice in un'intervista a Qn l'ambasciatore di Israele in Italia Alon Bar.

BENJAMIN NETANYAHU

"Questa crisi non finirà se non dopo che saranno distrutte le capacità militari e il controllo politico di Hamas a Gaza" aggiunge. Hamas "usa i civili palestinesi come scudi umani, noi diamo la possibilità ai palestinesi di uscire dalla zona degli scontri, mi auguro vivamente che Hamas non glielo impedisca, per questo abbiamo avvisato la popolazione, anche se abbiamo visto che quei terroristi non si preoccupano della vita dei civili.

Ma di certo poi attaccheremo, cercando di coinvolgere il minor numero possibile di civili palestinesi, ma faremo quel che dobbiamo". Il rapimento "di civili, anche bambini, è non solo illegale ma contro ogni decenza umana e ogni valore della comunità internazionale. Chiediamo ad Hamas a rilasciare incondizionatamente questi ostaggi". Per Bar c'è un "rischio alto" che conflitto si estenda: "E' Teheran ad avere in mano le chiavi di un eventuale allargamento. La nostra speranza - sottolinea - è che Hezbollah capisca che se ci attaccassero pagherebbero un prezzo pesante".

BOMBARDAMENTI ISRAELIANI SU GAZA

L'ambasciatore ringrazia "il governo Meloni e l'opposizione per la loro forte solidarietà. Certo, in Italia c'è anche chi critica Israele, lo capisco, anche noi abbiamo fatto scelte sbagliate in passato - osserva -. Ma per me vedere oggi persone che manifestano non a favore dei civili palestinesi, il che va benissimo, ma che esprimono il loro supporto alla cosiddetta resistenza, che poi sarebbero i terroristi di Hamas, è qualcosa di inconcepibile".

bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 9 bombardamenti israeliani a gaza foto di motaz azaiza 8 SISTEMA ANTI MISSILE ISRAELIANO IRON DOME