AVANTI UN ALTRO! – L’EURODEPUTATO MARC TARABELLA È STATO ARRESTATO, NELL’AMBITO DELL’INCHIESTA QATARGATE, DOPO ESSERE STATO ASCOLTATO DAL GIUDICE ISTRUTTORE, MICHEL CLAISE. GLI SONO STATI PERQUISITI LA CASSAFORTE E GLI UFFICI – ORA TOCCHERÀ ALL’ITALIANO ANDREA COZZOLINO, A CUI È STATA REVOCATA L’IMMUNITÀ INSIEME AL POLITICO BELGA?

1. QATARGATE, ARRESTATO MARC TARABELLA

Estratto da www.repubblica.it

L'eurodeputato italo-belga, Marc Tarabella, è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta Qatargate. In mattinata era stato ascoltato da un giudice istrutture, Michel Claise. Tarabella, spiega il quotidiano belga Le Soir, è stato prelevato stamani a casa sua - è sindaco di Anthisnes, un comune della provincia di Liegi, in Vallonia - e condotto a Bruxelles per essere interrogato.

antonio panzeri con una valigia all hotel steigenberger wiltcher di bruxelles

Secondo le dichiarazioni messe a verbale da Pier Antonio Panzeri, il politico belga, di origine italiana, avrebbe ricevuto tra 120 e 140mila euro perché addolcisse le proprie posizioni riguardo al Qatar, accusa che Tarabella ha negato. La sua immunità parlamentare è stata revocata dall'Aula insieme a quella di Andrea Cozzolino […].

2. QATAR: PROCURA, PERQUISITI CASSAFORTE E UFFICI TARABELLA

(ANSA) - Gli investigatori belgi questa mattina all'alba, nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate hanno effettuato "diverse perquisizioni" concentrandosi sulla cassaforte di una banca situata a Liegi appartenente all'eurodeputato Marc Tarabella e su alcuni uffici del municipio di Anthisnes, del quale il politico belga è borgomastro.

Abderrahim Atmoun Andrea Cozzolino Pier Antonio Panzeri

Lo rende noto la procura federale. Tarabella è stato prelevato dalla sua abitazione ad Anthisnes e portato a Bruxelles per essere interrogato. E' stato poi "temporaneamente privato della libertà" su ordine del giudice istruttore Michel Claise, che nel pomeriggio deciderà se convalidare l'arresto.

