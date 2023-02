AVANTI PIDDINI: BONACCINI SCAPPA, SCHLEIN ARRANCA – SECONDO I VOTI NELLE SEZIONI DEL PD, IL GOVERNATORE HA IL 48,8% CONTRO IL 37% DELLA CANDIDATA MULTIGENDER, CHE PERÒ È AVANTI NELLE GRANDI CITTÀ (IL SOLITO "PARTITO DELLA ZTL") – TUTTO SI GIOCA SUL NUMERO DI PERSONE CHE SI PRESENTERA’ AI GAZEBO PER LE PRIMARIE: LA LEADER DI “OCCUPY PD” È CONVINTA CHE, CON UN MILIONE DI VOTANTI, LA RIMONTA È POSSIBILE – SCOPPIA IL CASO DELLE TESSERE “FANTASMA” IN CAMPANIA: SOLO A CASERTA CI SONO 4.600 ISCRIZIONI MOLTO DUBBIE…

Estratto dell’articolo di Maria Teresa Meli per il “Corriere della Sera”

stefano bonaccini paola de micheli gianni cuperlo elly schlein

[…] c’è una contesa vera e propria. Che attualmente dà Elly Schlein a poco meno di dodici punti dietro Stefano Bonaccini (48,8 contro 36,94; Cuperlo all’8,41, De Micheli al 5,85%). Ma si sono espressi solo 20 mila e 184 tesserati.

Quel che è indicativo è però il voto nelle grandi città. A Milano, nelle sezioni in cui si è votato sinora, la leader di Occupy Pd è in testa. Lo stesso dicasi per Firenze e Bologna. E per ammissione degli stessi supporter del governatore dell’Emilia-Romagna pure a Roma il risultato sarà questo.

ELLY SCHLEIN

[…] è vero che Schlein è in rimonta. Tutto si giocherà sul numero di elettori che si recherà ai gazebo. Nessuno spera che alla fine si raggiunga il milione e mezzo che elesse Zingaretti. Ma se l’affluenza superasse gli ottocentomila elettori nel quartier generale di Schlein sono sicuri di avere tutte le chances per sorpassare Bonaccini. Ciò detto, i voti del Sud, che arrivano in ritardo, potrebbero allargare ulteriormente la forbice a favore di Bonaccini.

meme sui candidati al congresso pd

E a proposito di Sud, Boccia ha deciso di dimettersi da commissario della Campania per protestare sul caso del tesseramento di Caserta: «Non è possibile in alcune città ritrovarsi con più iscritti che voti presi alle ultime elezioni». E ancora: «Penso che De Luca abbia il dovere di fare bene dentro l’amministrazione regionale ma se il Pd diventa un’appendice dell’istituzione che governa il partito finisce per essere poco credibile». […]

ELLY SCHLEIN E STEFANO BONACCINI

La presidente della commissione congressuale del Pd Silvia Roggiani cerca di disinnescare il «caso Caserta» (per il Pd sono 4.681 le tessere online da verificare o annullare) incontrando i rappresentanti dei quattro candidati. Dallo staff del governatore fanno sapere che sono disposti anche ad annullare il voto di quella città, ma a Bologna è il comitato Bonaccini a contestare le tessere «in bianco» a favore di Schlein. […]

elly schlein canta occhi di gatto elly schlein foto di bacco (2) elly schlein foto di bacco (4) ELLY SCHLEIN SCHLEIN BONACCINI 5