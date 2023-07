5 lug 2023 19:57

AVEVA RAGIONE "DOMANI": LA SANTANCHÈ È INDAGATA! COSA SI INVENTERÀ ORA LA MINISTRA DEL TURISMO? – NON È PIÙ SECRETATA L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI DELLA "PITONESSA": L’IPOTESI DI REATO È BANCAROTTA E FALSO IN BILANCIO SULLA SOCIETÀ “VISIBILIA”, GRUPPO DA LEI FONDATO E NEL QUALE È RIMASTA FINO AL 2022 - LA SANTADECHE' SI ERA DIFESA DICENDO CHE L'ISCRIZIONE ERA SECRETATA, MA LA NORMATIVA PREVEDE CHE IL SEGRETO SI POSSA MANTENERE "PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE MESI" - QUANDO È STATO TOLTO IL SEGRETO? L'INDAGINE ERA STATA RESA PUBBLICA MA NON NOTIFICATA ALLA SANTANCHÈ?