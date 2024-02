AVVERTITE GRETA THUNBERG: IL 15% DEGLI AMERICANI (49 MILIONI DI PERSONE) NON CREDE CHE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO SIA REALE – SECONDO UNO STUDIO CHE HA PRESO IN CONSIDERAZIONE 7,4 MILIONI DI TWEET, PUBBLICATI DA 1,3 MILIONI DI PERSONE, PIÙ DELLA META' DEI CONTENUTI SOSTIENE CHE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO SIA UNA “BUFALA” - INDOVINATE UN PO': DONALD TRUMP È UNA DELLE FIGURE PIÙ INFLUENTI TRA I NEGAZIONISTI DEL “CLIMATE CHANGE” - VIDEO

Articolo de “The Guardian” – Dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

Quasi il 15% degli americani non crede che il cambiamento climatico sia reale, come rivela un nuovo studio dell'Università del Michigan, facendo luce sull'atteggiamento altamente polarizzato nei confronti del riscaldamento globale, scrive The Guardian.

Inoltre, il negazionismo è più alto negli Stati Uniti centrali e meridionali, e gli elettori repubblicani sono meno propensi a credere nella scienza del clima.

Utilizzando l'intelligenza artificiale, i ricercatori hanno analizzato oltre 7,4 milioni di tweet pubblicati da circa 1,3 milioni di persone sulla piattaforma di social media X (in precedenza Twitter) tra il 2017 e il 2019. I post sui social media sono stati geocodificati e classificati come "a favore" o "contro" il cambiamento climatico utilizzando un modello linguistico di grandi dimensioni, un tipo di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI.

"Più della metà dei tweet che abbiamo esaminato negavano semplicemente che il cambiamento climatico fosse reale, che fosse una bufala", ha detto Joshua Newell, coautore dello studio e professore di ambiente e sostenibilità all'Università del Michigan. "Non è stato sorprendente, ma è stato deludente: avrei sperato che sempre più americani credessero nel cambiamento climatico e nell'importanza di affrontarlo".

Donald Trump è emerso come una delle figure più influenti tra i negazionisti del cambiamento climatico. I suoi tweet relativi a un'ondata di freddo in Texas nel dicembre 2017, così come le sue missive che rifiutavano il rapporto IPCC del 2018 pubblicato alla conferenza Cop24 delle Nazioni Unite, sono stati alcuni dei suoi post più impegnati sui social media tra i negazionisti del cambiamento climatico.

"Personaggi pubblici come Trump sono molto influenti", ha detto Newell, "quando usano questi eventi per innescare l'incredulità nei confronti del cambiamento climatico tra gli utenti dei social media".

I risultati sono coerenti con studi simili, come il recente sondaggio dell'Università di Yale che stima che nel 2023 il 16% degli americani non crederà nel cambiamento climatico (circa 49 milioni di persone).

L'accettazione e la convinzione del riscaldamento globale sono più diffuse lungo le coste occidentali e orientali, in correlazione con gli alti tassi di elettori democratici di queste regioni. Tuttavia, esistono gruppi di negazionisti all'interno degli Stati blu, come nel caso della contea di Shasta, in California. Qui l'incredulità nei confronti del cambiamento climatico raggiunge il 52%, ma in tutto lo Stato meno del 12% della popolazione californiana non crede nel riscaldamento globale.

"È in linea con la mia comprensione che c'è una piccola ma molto vocale e attiva minoranza del pubblico che ancora nega le prove schiaccianti del riscaldamento causato dall'uomo", ha detto Michael Mann, climatologo e geofisico dell'Università della Pennsylvania, a proposito dello studio.

La scorsa settimana Mann ha ottenuto un risarcimento di 1 milione di dollari in una causa per diffamazione contro scrittori conservatori che hanno definito "fraudolenta" la sua ricerca pionieristica sul cambiamento climatico, paragonandola al lavoro di un pedofilo condannato. Nel suo libro "La nuova guerra del clima", Mann sostiene che gli scienziati devono confutare la disinformazione promossa sui social media dai cattivi attori, "non perché li conquisteremo, i loro talloni ideologici sono piantati, ma perché stanno infettando l'intero spazio dei social media con miti, falsità e sentimenti tossici antiscientifici", ha detto Mann.

L'uso dell'intelligenza artificiale da parte dei ricercatori ha aiutato a classificare milioni di post sui social media, un’attività che altrimenti avrebbe richiesto troppo tempo e denaro. Rimane comunque un certo scetticismo riguardo all'etica dell'uso dell'IA per la ricerca, poiché l'intelligenza artificiale ha una storia documentata di pregiudizi, soprattutto nel riconoscimento facciale, che evidenzia la necessità di un controllo umano.

"È un nuovo strumento intrigante da utilizzare per questi scopi", ha detto Mann. "Ma i suoi limiti devono essere tenuti a mente in quanto si tratta di una tecnologia in evoluzione".

Spetta alle piattaforme dei social media combattere la disinformazione e verificare quella che i ricercatori chiamano "vulnerabilità della conoscenza".

"Le società di social media hanno il dovere di monitorare la disinformazione e di agire di conseguenza", ha detto Newell, riferendosi al divieto di Trump di accedere a X (allora Twitter) dopo l'insurrezione del 6 gennaio. "Queste potentissime aziende di social media dovrebbero prendere in considerazione strategie simili per la disinformazione sui cambiamenti climatici".

