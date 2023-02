6 feb 2023 10:50

AVVERTITE I NO-EURO DE' NOANTRI BORGHI E BAGNAI: CON I SOLDI DEL PNRR L’ITALIA PASSA IN EUROPA DA CONTRIBUTORE A PERCETTORE NETTO! – IL RAPPORTO ANNUALE DELLA CORTE DEI CONTI: NEL 2021 IL NOSTRO PAESE HA VERSATO NELLE CASSE EUROPEE 18,1 MILIARDI A FRONTE DEI 26,7 RICEVUTI, INCASSANDO QUASI 8 MILIARDI IN PIÙ RISPETTO A QUELLI CHE HA DATO – TUTTI ‘STI QUATTRINI PERÒ NON SAPPIAMO COME SPENDERLI, LA CORTE INFATTI DICE CHE…