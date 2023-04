AVVERTITE IL SINDACO BEPPE SALA CHE, IN QUEL DI VIALE MONZA, A MILANO, STA PER SCOPPIARE UNA VERA RIVOLTA POPOLARE! - 80 FAMIGLIE DELLE CASE COMUNALI NEL QUARTIERE DI GORLA, A DUE PASSI DALLE EX ACCIAIERIE FALCK, VERRANNO CACCIATE DA CASA PER RIQUALIFICARE I PALAZZI - DOVE ANDRANNO LE CENTINAIA DI PERSONE COSTRETTE, SENZA PREAVVISO, A LASCIARE LE PROPRIE ABITAZIONI? AH SAPERLO...

Un preavviso di soli pochi mese e totale incertezza per il futuro. Circa 80 famiglie del caseggiato di proprietà del comune di Milano in via S. Elembardo 2, nel quartiere di Gorla, tra pochi mesi saranno costretti a trasferirsi per permettere la riqualificazione dei loro appartamenti, peccato che il Comune abbia avvisato gli inquilini del trasloco obbligato solo tre mesi fa, nonostante fosse a conoscenza della mobilità di attuazione del progetto già dal 2019.

“Sapevamo che dovevano essere fatti dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico ma nessuno ci ha mai comunicato che avremmo dovuto lasciare le nostre case” raccontano i condomini,- sapendolo con anticipo , magari alcuni di noi si sarebbero organizzati per trovare altre sistemazioni in autonomia. Considerando che, pur trattandosi di stabili popolari, l’affitto è piuttosto alto e le bollette del gas continuano ad aumentare.

L’intervento- che rientra in un più ampio progetto di riqualificazione dell’area circostante da circa 14 milioni-prevede la sistemazione degli spazi esterni, l’efficientamento energetico e l’abbattimento delle barriere architettoniche in due palazzine del caseggiato. Ma anche il frazionamenti di diversi appartamenti.

Alcuni quadrilocali verranno divisi in due parti , trasformandosi in bilocali e il totale degli alloggi passerà da 80 a 100.Gli inquilini non lo sapevano .I primi sospetti sulle reali intenzioni di Palazzo Marino sono nati quando, qualche settimana fa, i tecnici di MM hanno cominciato a prendere le misure degli appartamenti. Da allora,solo dopo diversi solleciti e richieste di chiarimenti, ai condomini è stata comunicata ufficialmente l’amara notizia: dovranno trasferirsi entro la fine del 2023. Dove? Non è dato sapersi. L’Assessore alla casa, Pierfrancesco Maran, ha spiegato agli interessati che saranno spostati in altri stabili di proprietà comunale .

Tutte le spese di trasloco saranno sostenute da Palazzo Marino , che cercherà di garantire, in collaborazione, in collaborazione con MM, la selezione di abitazioni nelle vicinanze .Una rassicurazione, si, ma non una garanzia. […]

Il cantiere di sposterà poi su un secondo edificio del complesso di via S. Elembardo, costituito da altri 40 appartamenti -Questo significa che noi condomini della prima palazzina non potremmo ritornare nelle nostre case prima di 4 anni< spiega Cinzia. Che poi per diverse famiglie ”ritornare a casa” significherà rientrare in un appartamento dimezzato negli spazi, Spiega Alessandra che vive con il marito e i tre figli nella seconda palazzina: attualmente viviamo in un quadrilocale ma ci hanno riferito che dovremmo traferirci in un trilocale […]