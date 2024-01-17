(ANSA) - Il fondatore di Microsoft Bill Gates sarà ricevuto dalla premier Giorgia Meloni a palazzo Chigi nell'ambito del ciclo di incontri sull'intelligenza artificiale.
AVVISATE I COMPLOTTARI NO-VAX: DOMANI IL LORO NEMICO NUMERO UNO, BILL GATES, SARÀ A ROMA – IL FONDATORE DI MICROSOFT SARÀ RICEVUTO DALLA PREMIER, GIORGIA MELONI, PER DISCUTERE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE. CHISSÀ SE LA DUCETTA AVRÀ CON BILL LO STESSO FEELING PROVATO CON ELON MUSK (CHE HA INVITATO ANCHE AD ATREJU)…-
(ANSA) - Il fondatore di Microsoft Bill Gates sarà ricevuto dalla premier Giorgia Meloni a palazzo Chigi nell'ambito del ciclo di incontri sull'intelligenza artificiale.
DAGOREPORT! - LA SOLITA RENZATA! MATTEONZO SI FA INTERVISTARE DA “POLITICO” PER DIRE: “NOMINATE MARIO DRAGHI A CAPO DEL CONSIGLIO EUROPEO, ORA”. PECCATO CHE L’IDEA SIA DI MACRON, E NON LA SUA. IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD FA SEMPRE LO STESSO GIOCO: VUOLE INTESTARSI LA NOMINA, COME HA FATTO CON LA CADUTA DI CONTE E LA NOMINA DI DRAGHI PREMIER (ANCHE LÌ, NON FU MERITO SUO, MA DEL QUIRINALE E MERKEL) – LE MOSSE CONGIUNTE CON DARIO FRANCESCHINI, CHE HA BISOGNO DI UN GUASTATORE PER APPARECCHIARE ALLA MELONI UN SIMPATICO "STAI SERENA..."
DAGOREPORT! – FINCHE' C'E' TRUMP, C'È SPERANZA PER BIDEN - AL GRIDO DI “AMERICANI, LA DEMOCRAZIA È IN PERICOLO, TRUMP È IL NUOVO HITLER!”, “SLEEPY JOE” È CONVINTO DI POTER RIPETERE IL SUCCESSO DEL 2020 E STRACCIARE “THE DONALD” - MA DEVE FARE I CONTI CON UN TRUMP CHE, IN BARBA A TUTTI I SUOI GUAI GIUDIZIARI, COME SILVIO BERLUSCONI, HA TRASFORMATO SE STESSO IN UNA IDEOLOGIA: VEDI IL SOSTEGNO FIDEISTICO OTTENUTO IN IOWA – LA DELUSIONE PER NIKKI HALEY E LE (SCARSE) CHANCE DI RIMONTA: SE DOVESSE FARCELA, OBAMA È PRONTO A CHIEDERE UN PASSO INDIETRO A BIDEN - I RICCONI DELLA SILICON VALLEY DEVONO DECIDERSI AD APRIRE IL PORTAFOGLI: SONO GLI UNICI CHE POTREBBERO INTRALCIARE LA MARCIA DI TRUMP - IL REPORT DEL ''WALL STREET JOURNAL''
FLASH! - IN FORZA ITALIA SEMBRA SGONFIARSI L’IPOTESI DI ELEGGERE MESTIZIA MORATTI PRESIDENTE DEL PARTITO AL PROSSIMO CONGRESSO NAZIONALE DEL 24 E 25 FEBBRAIO. L’EX SINDACO DI MILANO E PRESIDENTE DELLA RAI, DALL'ALTO DEI SUOI FALLIMENTI POLITICI, AVREBBE PRETESO POTERI DECISIONALI TALI CHE AVREBBERO OSCURATO LO STESSO TAJANI...
DAGOREPORT! – LA VALANGA TRUMP MANDA IN TILT L'AMERICA - LA VITTORIA DELL’EX PRESIDENTE IN IOWA, NONOSTANTE IL FREDDO ARTICO E I PROCESSI PER IL TENTATO GOLPE DEL 2021, È CLAMOROSA: HA SUPERATO IL 50% DEI CONSENSI, DISTACCANDO DI 30 PUNTI DESANTIS - IL FLOP DI NIKKI HALEY: KOCH MEDITA DI CHIUDERE I FINANZIAMENTI - BIDEN, TERRORIZZATO, ASPETTA DI VEDERE CHE SUCCEDE IN NEW HAMPSHIRE E PENSA DI SVEGLIARE GLI AMERICANI CON IL RITORNELLO: "LA DEMOCRAZIA E' IL PERICOLO" (AUGURI!)
DAGOREPORT! - AL TERMINE DELLA RIUNIONE DELL’EUROGRUPPO, IL PRESIDENTE PASCAL DONOHOE AVREBBE VALUTATO UN PIANO B PER AGGIRARE IL NO ITALIANO AL MES. SAREBBE PARTITO UN SONDAGGIO INFORMALE TRA I 19 PAESI CHE L’HANNO GIÀ RATIFICATO PER SAPERE QUANTI ERANO D’ACCORDO A FAR FUORI L’ITALIA DELLA DUCETTA DAL FONDO SALVA STATI. UNA QUINDICINA AVREBBERO ACCETTATO. E VISTI I REGOLAMENTI, L’OPERAZIONE PUÒ ANDARE IN PORTO - LA PROSSIMA RIUNIONE, CHE DOVREBBE ESSERE FATALE PER FAR ABBASSARE LE PENNE ALLA MELONI, È IN AGENDA IL PROSSIMO MESE…