14 mar 2023 12:25

AVVISATE CROSETTO! “IL PROBLEMA DELL’IMMIGRAZIONE DALLA LIBIA NON È LA WAGNER” – IL COMMENTO DEL CRONISTA DI GUERRA, ALBERTO NEGRI: “LE ONDATE DI PROFUGHI DALL’AFRICA SONO INIZIATE CON LA CADUTA DI GHEDDAFI NEL 2011. LA WAGNER NEPPURE ESISTEVA. IN TRIPOLITANIA CI SONO LE MILIZIE LOCALI E DELLA TURCHIA. IN CIRENAICA I PIÙ INFLUENTI SONO HAFTAR E GLI EGIZIANI. LA MAGGIORANZA DEGLI SBARCHI, UN TERZO, ARRIVA DALLA TUNISIA SULL’ORLO DEL FALLIMENTO FINANZIARIO. INCOLPARE LA WAGNER È UN MODO PER LISCIARE IL PELO AGLI USA…"