16 feb 2023 19:09

AVVISATE GIORGIA MELONI: L'UTERO LOGORA CHI CE L'HA – COME LA NEOZELANDESE ARDEN, ANCHE LA PREMIER SCOZZESE, NICOLA STURGEON, SI È DIMESSA PER “LA STANCHEZZA E LE TROPPE PRESSIONI”. E HA FRIGNATO: “LA POLITICA È BRUTALE. FARE IL PRIMO MINISTRO È IL LAVORO PIÙ BELLO DEL MONDO, MA NON HAI PRIVACY, LAVORI 24 ORE AL GIORNO, NON PUOI PRENDERE NEMMENO UN CAFFÈ CON GLI AMICI” – MA DIETRO AL PASSO INDIETRO C'È IL FALLIMENTO POLITICO, CON LA BATTAGLIA INDIPENDENTISTA FINITA IN UN VICOLO CIECO…