CHE ELLY CHE FA – QUESTA SERA CI SARÀ UNA SFIDA TV A DISTANZA TRA I CANDIDATI ALLA SEGRETERIA DEL PD: ELLY SCHLEIN DA FAZIO E BONACCINI SU LA7 – QUALCUNO DICA A ELLY CHE LA COMUNICAZIONE DI "FABIOLO" È CURATA DALLA "JUMP COMUNICAZIONE" DI MARCO AGNOLETTI CHE ALTRI NON È CHE LO SPIN DOCTOR DEL SUO ACERRIMO RIVALE STEFANO BONACCINI, DA QUESTI RECLUTATO PER LA VITTORIOSA CAMPAGNA IN EMILIA-ROMAGNA MA SOPRATTUTTO PER LA CORSA ALLA SEGRETERIA PD…