28 feb 2024 18:52

AVVISATE GIORGIA MELONI: A CAGLIARI "PIÙ DI UN TERZO DEGLI ELETTORI LEGHISTI HANNO VOTATO PER ALESSANDRA TODDE" – L’ANALISI DELL’ISTITUTO CATTANEO DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI IN SARDEGNA – AVER IMPOSTO, IN CULO A SALVINI, IL CANDIDATO MELONIANO PAOLO TRUZZU (UNO DEI SINDACI MENO AMATI) COM’ERA FACILE PREVEDERE E’ STATA UNA STRATEGIA KAMIKAZE PER LA DUCETTA - SARÀ L’INIZIO DELLA FINE SE GIORGIA MELONI NON RIESCE A METTERSI IN TESTA CHE LA POLITICA NON È UN MUSCOLOIDE “QUI COMANDO IO!”: IL DAGOREPORT