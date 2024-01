19 gen 2024 15:35

AVVISATE GIORGIA MELONI: IL SUO CARISSIMO ALLEATO SANTIAGO ABASCAL, LEADER DEL PARTITO SPAGNOLO VOX, È INDAGATO PER AVER EVOCATO UNA “PIAZZALE LORETO” PER PEDRO SANCHEZ – “SANTI”, IN UN’INTERVISTA AL QUOTIDIANO ARGENTINO “EL CLARIN”, AVEVA DETTO: “PER SANCHEZ VERRÀ UN MOMENTO IN CUI IL POPOLO VORRÀ APPENDERLO PER I PIEDI…”