14 mag 2023 18:41

AVVISATE I GIORNALONI CHE DAVANO PER SCONTATA LA VITTORIA A VALANGA DEL “GANDHI TURCO”, KEMAL KILICDAROGLU: ERDOGAN È IN VANTAGGIO CON IL 53,62% DEI CONSENSI ALLE ELEZIONI POLITICHE – L’AFFLUENZA È STATA ALTISSIMA: HA VOTATO L’88,44% DEGLI AVENTI DIRITTO. AL MOMENTO, CON OLTRE IL 30% DELLE SCHEDE SCRUTINATE, LO SFIDANTE HA OTTENUTO IL 40,42% DEI VOTI. TUTTO POTREBBE CAMBIARE, MA IL "DITTATORE" NON MOLLA...