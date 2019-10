AVVISATE JOSEPH MIFSUD CHE L’EURODEPUTATO MALTESE DAVID CASA HA CHIESTO AL COMMISSARIO EUROPEO PER LA GIUSTIZIA, LA SOSPENSIONE DELLA VENDITA DEI PASSAPORTI: ''UTILIZZATI PER PROMUOVERE AZIONI CRIMINALI” – MIFSUD, DAL 2006 AL 2008 CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO DEGLI ESTERI, LI VENDEVA A UN MILIONE DI EURO - DAPHNE CARUANA FU AMMAZZATA PERCHÉ VOLLE FICCARCI IL NASO...

L’eurodeputato maltese David Casa ha scritto al commissario europeo per la Giustizia, Vera Jourova, chiedendo la sospensione della vendita dei passaporti. L'invito è arrivato dopo un dibattito parlamentare dello scorso 24 ottobre, durante il quale sono emerse ulteriori informazioni sulla mancanza di “due diligence” del sistema, ovvero della mancanza di attività di indagine finalizzata alla raccolta e alla verifica di tutte le informazioni necessarie per avere in mano una chiara valutazione.

Nei giorni scorsi il parlamentare maltese Karol Aquilina ha affermato che ci sono cinque persone, conosciute per aver acquistato la cittadinanza maltese, che sono accusate di frode, riciclaggio e altre azioni criminali. «Questo è il talento che abbiamo portato a Malta» ha detto ai parlamentari.

La questione è stata portata in Europa da Casa, che, in una lettera a Jourova, ha affermato che sono state sollevate nuove e legittime preoccupazioni nei processi di “due diligence” condotti durante lo screening dei cittadini stranieri che acquistano la cittadinanza attraverso l'IIP (Individual Investor Programme).

Nella lettera, Casa ha affermato che "a seguito di numerose storie riguardanti l’irregolarità nella vendita della cittadinanza maltese nelle ultime settimane, che hanno persino portato alla sospensione di uno dei principali studi legali di vendita della cittadinanza a causa di alcuni filmati che mostrerebbero una presunta collusione con alti funzionari governativi, è emerso che una quinta persona che ha acquistato la cittadinanza maltese negli ultimi dodici mesi è stata accusata di reati».

Il caso più recente, ha affermato Casa, coinvolge il cittadino israeliano Anatolu Hurgin, che ha utilizzato questo schema di acquisto nel 2016 ed è sotto accusa per frode sia in Israele sia negli Stati Uniti. Citando i media, l'eurodeputato ha affermato che Hurgin deve affrontare accuse relative a reati di frode, contrabbando e riciclaggio di denaro "su vasta scala" in Israele. Negli Stati Uniti sono state sollevate accuse in relazione alla violazione della legislazione federale sulle frodi.

«Nel periodo in cui era in attesa di ricevere la cittadinanza maltese nel 2016 contro Hurgin c’era una class action; contro di lui c’era un’azione legale in relazione alla violazione del Securities Act degli Stati Uniti. Nonostante quanto sopra, l'agenzia maltese che gestisce e approva le vendite della cittadinanza maltese non è riuscita a individuare queste questioni e ha conferito a Hurgin la piena cittadinanza nel 2016».

Casa ha affermato che la questione solleva nuove e legittime preoccupazioni nei processi di “due diligence” nello screening dei cittadini stranieri che desiderano acquistare la cittadinanza europea attraverso questo schema sempre più controverso.

«Di volta in volta abbiamo visto innumerevoli esempi dello schema andare storto. Le conseguenze di ciò sono serie. Con questo schema e simili in altri Stati membri, l'Europa sta aprendo le porte a persone che intendono utilizzare la loro cittadinanza appena acquisita per promuovere le loro azioni criminali, invitando apertamente a un aumento del riciclaggio di denaro e alla criminalità organizzata - ha continuato - Le molte promesse fatte dal governo maltese in relazione a questo schema sono state inutili. Non solo lo schema non è stato reso più rigoroso, ma la situazione sembra peggiorare giorno dopo giorno. Credo di parlare a nome della maggior parte dei cittadini interessati, di Malta e di altri Stati membri, quando chiedo la sospensione di questi sistema di vendita di passaporti e di mettere in campo per mitigare le conseguenze di quello che è successo».

