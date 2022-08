BOTTURA FA FREDDURA: “AL MOMENTO IN CUI IL GIORNALE VA IN MACCHINA LO SPOGLIO DELLE PARLAMENTARIE CINQUE STELLE È ANCORA IN CORSO. AL MOMENTO È IN TESTA ‘ENLARGE YOUR PENIS’ - INSPIEGABILE SCALPORE PER IL VIDEO DEL '96, EMERSO IERI SUI SOCIAL, NEL QUALE GIORGIA MELONI LODA MUSSOLINI E DICE CHE HA FATTO DI TUTTO PER L'ITALIA. LO SCALPORE È DOVUTO AL FATTO CHE SIA DEL '96 - RENZI CANDIDATO A MILANO CONTRO BERLUSCONI: IL FAMOSO DERBY DELLA MADONNINA..."