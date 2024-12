10 dic 2024 19:08

AVVISATE SALVINI E IL GOVERNO: IL 52% DEGLI ITALIANI È FAVOREVOLI ALLO IUS SCHOLAE CHE VIENE VISTO COME “UN METODO CORRETTO” PER DARE ACCESSO ALLA CITTADINANZA – SUL TEMA SI ERA SPACCATO L’ESECUTIVO CON FORZA ITALIA FAVOREVOLE E LA LEGA CHE AVEVA ALZATO UN MURO: "NON E' UNA PRIORITA' - PER IL 51% DEGLI ITALIANI UNA SOCIETÀ MULTIETNICA È UN SEGNO DI PROGRESSO MENTRE PER IL 35% È UNA MINACCIA...