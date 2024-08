AVVISATE SALVINI: VANNACCI SI FA IL SUO PARTITO –“IL MONDO AL CONTRARIO”, L'ASSOCIAZIONE CULTURALE NATA PER SUPPORTARE IL NEO DEPUTATO DELLA LEGA, “SI APPRESTA A DIVENIRE UNA REALTÀ ANCHE POLITICA”. COSÌ SI LEGGE SUL SITO UFFICIALE DEL MOVIMENTO. UNA MOSSA PRECISA, DOPO MESI DI AMBIGUITÀ. E PARTE IL TESSERAMENTO – COME DAGO-DIXIT, VANNACCI STA TESSENDO DA TEMPO LA SUA TELA PER LANCIARE UN’OPA A DESTRA, ALLA FACCIA DEL “CAPITONE” CHE LO HA FORTEMENTE VOLUTO IN LISTA…

(di Giulia Marrazzo) (ANSA) - Un libro non basta. Nemmeno diventare associazione. Così 'Il Mondo al Contrario', il sito che fa rifermento al libro scritto da Roberto Vannacci, neo eletto tra le fila della Lega al Parlamento europeo, si fa movimento. Con la discesa in campo del generale, dandosi regole e statuto, il Comitato lancia on line una vera e propria campagna di tesseramento.

Ed ecco che cliccando sulla barra del blog si legge: "Entra anche tu a far parte del Comitato e aiutaci a sostenere le cause e le idee che propugniamo. Puoi iniziare da un gesto concreto: la tua adesione e iscrizione ufficiale a 'il Mondo al contrario' come socio". E ancora: "Grazie del tuo interesse nel visitare queste indicazioni per diventare socio del Comitato il Mondo al contrario".

"Il Comitato non ha scopo di lucro: tesserandosi, entrerai a far parte di un insieme di persone che si autofinanziano per sostenere, ai sensi degli Artt. 18 e 21 della Costituzione, le idee e i valori espressi nell'omonimo libro scritto dal generale Roberto Vannacci", si legge ancora sul sito. "I fondi raccolti con i tesseramenti saranno destinati, nella massima trasparenza, all'organizzazione di convegni, riunioni, conferenze e tavole rotonde su tutto il territorio nazionale e all'estero nelle quali saranno invitati esperti di ogni settore". I soci ordinari avranno una tessera annuale che "ha il costo di 30 euro e ha validità per l'intero anno solare".

C'è anche la tessera per i soci Junior che è invece "riservata ai ragazzi con meno di 18 anni" ed "è gratuita". Nel Regolamento si prevede, tra l'altro, che tra i 'Diritti e doveri' degli iscritti rientri quello di essere a conoscenza dei "contenuti del libro del Dottor Roberto Vannacci, poiché il Comitato si promette di promuoverne i principi e i valori in tutti gli ambiti della società".

Se un iscritto viola pubblicamente le raccomandazioni contenute nel Regolamento e nello Statuto, tra cui quella della libertà di espressione che "deve essere sempre esercitata nel massimo rispetto verso il prossimo, con linguaggio appropriato e MAI offensivo o lesivo della dignità altrui", rischia l'espulsione. In ogni "comunicazione pubblica sui social media, gli iscritti devono porre la massima attenzione a non ledere la onorabilità", si prosegue sul sito.

In caso contrario, il Consiglio di Gestione, dopo aver valutato il singolo caso, decreterà, mediante votazione interna, "l'espulsione immediata ed insindacabile dal Comitato con annullamento della tessera sociale senza rimborso della stessa".

Doveva essere un'associazione culturale e basta, perlomeno a sentire i promotori quando la lanciarono, con grande rapidità dopo lo scoppio del caso dell’estate, ad agosto dello scorso anno. E invece, dopo mesi di ambiguità, ecco l'ammissione: il Mondo al contrario, che già a gennaio aveva aperto il tesseramento, «si appresta a divenire una realtà anche politica», scrivono sul proprio sito.

Sarà il partito della X di Roberto Vannacci? Un correntone dentro la Lega? Ancora è presto per capire bene, i ragionamenti sono in corso e di riunioni se ne fanno diverse, di sicuro il generale eletto in Europa con il Carroccio sta tessendo da tempo la sua personalissima tela.

Dando in parte ragione ai timori di chi, nel partito di Matteo Salvini, metteva in guardia il segretario federale: «Vannacci ci userà come un taxi» […]

Va detto che di indizi Vannacci e soci ne lasciano disseminati parecchi, ed è difficile pensare che tutto ciò sia casuale. Dopo la trovata della campagna elettorale del generale sulla Decima Mas - corpo tristemente famoso per le brutalità commesse contro i partigiani -, l'europarlamentare ha continuato imperterrito a pubblicizzare la ormai tornata famosa X, con ripetuti richiami e gestualità alla Decima e alla sua effige in latino.

Il tutto condito da chiari richiami alla terminologia neofascista, da "me ne frego" all'esaltazione del "cameratismo". Neofascismo sì, ma politicamente corretto, sempre attento a non dire apertamente ciò che è chiaro a tutti. Nel mentre gli "amici del nordest", come si definiscono, organizzano iniziative pubbliche con anche un simbolo di partito, o movimento, sempre la X su sfondo arancione e la scritta Vannacci.

Il presidente del Comitato, il colonnello in congedo Fabio Filomeni, si fa le domande e si risponde da solo, dicendo e non dicendo: «Quale sarà il futuro del Comitato? La risposta certa può darla solo lo scorrere del tempo», ha scritto sul Corsaro della Sera, pubblicazione quindicinale friuliana diretta da Marco Belviso, personaggio che a Udine fa eventi con Vannacci stesso, prima e dopo l'elezione; ma anche con Roberto Fiore e Forza Nuova per dire "Basta islam". […]

Il vannaccismo è insomma un mondo a sé, pronto a lanciare la propria opa a destra, rimasticando schemi retorici che Lega e FdI hanno in parte annacquato: "patriottismo", "identità", battaglia aperta contro l'immigrazione e la fantomatica teoria gender, contro le lobbies (e pensare che il Vannacci deputato europeo ha fatto due riunioni registrate, finora, entrambe con delle note realtà francescane, senza scopo di lucro, come Assarmatori e Associazione dei costruttori europei d'automobile), amicizia con la Russia e critica aperta alla Nato.

Sembra di rivedere Salvini e Giorgia Meloni qualche anno fa, ora però l'uomo forte “non è un sovranista di cartone”, come da lode di Vittorio Gigliotti, animatore di Cantiere Laboratorio, associazione filo-russa che ha sostenuto Vannacci; no, è un militare, cioè un plus per chi si rifà ai valori e alla fantasie dell'estrema destra.

