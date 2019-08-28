AVVISATE ZINGARETTI – UNA STANDING OVATION HA SALUTATO IL DISCORSO ALLA DIREZIONE PD DEL SEGRETARIO - L’ULTIMA VOLTA CHE E’ SCATTATO L’APPLAUSONE FU QUANDO VENNE SCELTO PER ACCLAMAZIONE PRODI COME CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA. COME FINI’ E’ STORIA NOTA: IL PROFESSORE FU IMPALLINATO DAI 101 E BERSANI SI DIMISE… - VIDEO

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