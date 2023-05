AVVISO ALLE NAVIGANTI: CASINI È FIDANZATO E MONOGAMO! – L'ETA' AVANZA E PIERFURBY SI ACCONTENTA: “SONO FEDELE, ACCASATO E MOLTO INNAMORATO” – LA STOCCATA A ELLY SCHLEIN: “MI DICONO CHE NON SI SONO VISTE TANTE PERSONE AI SUOI COMIZI. PRIMA DI SUONARE IL DE PROFUNDIS BISOGNEREBBE VEDERE LE ELEZIONI EUROPEE” (MAGARI FUNZIONA LA STRATEGIA DELL’ARMOCROMIA) – LA PROFEZIA: “IL GOVERNO DURA, MAGARI FARANNO QUALCHE RIMPASTO...”

Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

“Non sono single, sono fedele, sono tranquillamente accasato e molto innamorato”. Lo ‘rivela’ a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il senatore Pierferdinando Casini, ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Meglio innamorarsi da adulti o quando si è più giovani? “Da adulti si è più continui, c’è più continuità”, ha risposto il senatore a Un Giorno da Pecora.

“Il governo dura, magari faranno qualche rimpasto dopo le europee ma non credo all’orizzonte ci sia niente di particolare”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore Pierferdinando Casini, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Se me ne vado dal Pd? “Io non sono nel Pd ma sono nel gruppo parlamentare, dove rimango, non penso minimamente ad andarmene”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore Pierferdinando Casini, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Elly Schlein per alcuni, come il senatore uscente Carlo Cottarelli, è giudicata troppo di sinistra.

La neo segretaria riuscirà a riportare nel Pd anche i voti di chi riteneva il partito troppo spostato al centro? “E’ quello che la Schlein sta cercando di fare mi pare, mi dicono che non si sono viste tante persone ai suoi comizi come ora. Prima di suonare il de profundis per lei e per altri - ha concluso a Rai Radio1 Casini - bisognerebbe vedere almeno le elezioni europee”.

Se c'è bisogno delle riforme? “Ogni volta che le abbiamo fatto dopo che i costituenti scrissero la Costituzione, abbiamo fatto solo dei pasticci, se il buon giorno si vede dal mattino direi che potevamo risparmiarcele. Vediamo, se son rose fioriranno…” Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore Pierferdinando Casini, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Le piace più il presidenzialismo, il premierato o il cancellierato? “Mi piace poco tutto”. Non crede che tutte queste riforme intacchino il ruolo del Quirinale? “Siamo un paese molto litigioso, serve un ‘pater familias’ che possa parlare con tutti. Non a caso sia Napolitano che Mattarella sono stati ampiamente riconfermati dal Parlamento.

Quindi togliere questa figura sopra le parti e mettere al centro delle discussioni politiche proprio la figura del capo dello Stato - ha detto Casini a Un Giorno da Pecora - per me è un errore enorme”. Questo avverrebbe anche scegliendo la soluzione del premierato? “Con il premierato si rischia di esser del tutto inutile la figura del capo dello Stato”.

