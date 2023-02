AVVISO AI NAVIGATI: GLI AMERICANI BENEDICONO GIORGIA MELONI - IL “NEW YORK TIMES” ELOGIA I PRIMI 100 GIORNI DI "IO SONO GIORGIA" A PALAZZO CHIGI! - “HA GOVERNATO IN MODO MOLTO MENO AGGRESSIVO E IDEOLOGICO E PIÙ PRATICO, LA PROFONDA DIPENDENZA DELL'ITALIA DALL'EUROPA PER MILIARDI DI EURO HA INDOTTO ALLA MODERAZIONE. HA PLACATO LE PREOCCUPAZIONI INTERNAZIONALI SULLA CAPACITÀ DELL'ITALIA DI ONORARE I PROPRI DEBITI APPROVANDO UN BILANCIO MISURATO” – I RAPPORTI TESI IN EUROPA E LE “SCHEGGE IMPAZZITE” NELLA MAGGIORANZA

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

EDITORIALE DEL NYT SU GIORGIA MELONI

Alcuni temono ancora una svolta autoritaria, ma Giorgia Meloni ha sorpreso molti mostrando una vena pragmatica da quando è salita al potere. Ora l'Europa non sa cosa fare. Scrive il NYT.

Nelle settimane precedenti l'elezione della leader di destra Giorgia Meloni, la sinistra ha lanciato "l'allarme per la democrazia italiana". L'Unione Europea si è preparata a vedere l'Italia unirsi a membri come l'Ungheria e la Polonia che hanno messo in discussione i valori fondamentali del blocco. Gli investitori internazionali erano preoccupati per i mercati in fibrillazione.

Ma a più di 100 giorni dall'inizio del suo mandato, la Meloni si è dimostrata meno prevedibile. Ha mostrato sprazzi di rabbia nazionalista, facendo temere in patria e all'estero che una svolta autoritaria sia dietro l'angolo. Ma fino ad ora ha anche governato in modo molto meno aggressivo e ideologico e più pratico.

GIORGIA MELONI INFLUENZATA

L'inaspettata ordinarietà dei suoi primi giorni ha irritato l'establishment europeo e i suoi critici italiani, suscitando sollievo ma anche un dilemma: fino a che punto la sua indole turbolenta dovrebbe essere abbracciata o tenuta prudentemente a distanza?

La Meloni si è fatta valere. Ha placato le preoccupazioni internazionali sulla capacità dell'Italia di onorare i propri debiti approvando un bilancio misurato. Ha avuto incontri cordiali con i leader dell'Unione Europea e ha smorzato le sue famose e rapide invettive contro il blocco, i migranti e le élite.

Ha seguito le orme del suo predecessore, Mario Draghi, Mister Europa in persona, cercando di portare avanti il suo progetto di modernizzare il Paese con miliardi di euro di fondi comunitari per la ripresa dalla pandemia.

ULTIMO TANGO A PARIGI - MACRON E MELONI BY CARLI

Mentre il suo partner di coalizione Silvio Berlusconi è diventato un apologeta di Putin nel fine settimana - incolpando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per l'invasione russa del suo Paese - la sua popolarità ha effettivamente minimizzato i danni causati dalle mine vaganti della sua coalizione di destra.

Nel primo test elettorale per la Meloni dopo la vittoria della sua coalizione lo scorso settembre, il centro-destra ha schiacciato la sinistra nelle elezioni regionali di lunedì.

"Ora dobbiamo fare i conti con la realtà", ha dichiarato sui social media in una recente videochat settimanale intitolata "Le note di Giorgia", spiegando perché ha dovuto rimandare una promessa elettorale populista di concedere sgravi fiscali sul carburante.

MACRON E GIORGIA MELONI

La Meloni è stata "migliore di quanto ci aspettassimo" sulle questioni economiche e finanziarie, ha detto Enrico Letta, il leader del centro-sinistra che aveva avvertito che avrebbe minacciato la democrazia italiana. Ha detto che ha abbandonato l'aggressività chiaramente dichiarata nei confronti dell'Unione Europea decidendo di "seguire le regole" ed evitando di "commettere errori".

"La realtà è che lei è forte", ha detto Letta, che si dimette dalla guida del partito dopo aver fallito nel tentativo di fermare la Meloni. "È in piena luna di miele, senza un'alternativa all'interno della maggioranza e con l'opposizione divisa".

Dopo la sua elezione a settembre, la Meloni è diventata il leader del governo più di destra dai tempi di Mussolini. Il suo partito, Fratelli d'Italia, è nato dal naufragio dell'esperimento fallito del fascismo in Italia. All'opposizione, ha fatto causa comune con altri leader europei di destra che hanno sfidato i valori democratici dell'Europa, come il primo ministro ungherese Viktor Orban.

GIORGIA MELONI TRA I LEADER EUROPEI APPLAUDE ZELENSKY

Ma da quando è salita al potere, se la Meloni ha dimostrato di essere qualcosa di meno di un Orban al comando della terza economia dell'eurozona, la differenza, secondo gli analisti, potrebbe essere che la profonda dipendenza dell'Italia dall'Europa per miliardi di euro di fondi di soccorso e per la flessibilità sul suo enorme debito ha indotto alla moderazione.

La sua apparente disponibilità a fare buon viso a cattivo gioco ha messo i leader europei nella condizione di dover decidere se trattarla come il lanciatore di bombe verbali dell'estrema destra che è stata per decenni o come il primo ministro più o meno responsabile che ha agito per mesi.

giorgia meloni conferenza stampa dopo il consiglio europeo 10 febbraio 2023 3

Se la si abbraccia troppo da vicino, si rischia di legittimare la destra dura e le correnti illiberali in Europa. Se viene respinta, potrebbe sembrare che venga punita per aver fatto ciò che le era stato chiesto, creando un pericoloso disincentivo per il leader di un Paese abbastanza grande da destabilizzare l'intero blocco e l'economia globale.

La scorsa settimana, ad esempio, il presidente francese Emmanuel Macron ha escluso la Meloni da una cena a Parigi con l'ucraino Zelensky e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, un chiaro segno che l'Italia è stata messa in ginocchio rispetto a quando Draghi era in carica. Ma secondo gli analisti, Macron voleva anche evitare di legittimare indirettamente Marine Le Pen, la donna di destra di cui si occupa la Francia.

giorgia meloni conferenza stampa dopo il consiglio europeo 10 febbraio 2023 1

La Meloni si è infuriata, affermando che l'Italia non vuole solo "pacche sulle spalle", e alcuni hanno interpretato il suo incontro a Bruxelles della scorsa settimana con i leader della Repubblica Ceca e della Polonia come un velato avvertimento. Ma venerdì la Meloni, abile esperta nella politica del vittimismo, ha dedicato molto tempo a spiegare che non le importava di non essere invitata a Parigi.

Sembrava che volesse parlare a nome di gran parte dell'Europa, sostenendo che avrebbe sconsigliato l'incontro anche se fosse stata invitata, perché la presenza di due leader europei, invece di tutti e 27, rischiava di erodere l'unità del blocco e il sostegno pubblico all'Ucraina.

"Non è facile per nessuno di noi gestire la questione dell'Ucraina con l'opinione pubblica", ha detto, aggiungendo che l'incontro non ha aiutato i leader a fare la "cosa giusta".

giorgia meloni conferenza stampa dopo il consiglio europeo 10 febbraio 2023 2

I funzionari europei hanno avvertito che un approccio combattivo rischia solo di diminuire l'influenza dell'Italia. In patria, i liberali temono che la Meloni stia iniziando a mostrare il suo vero volto autoritario.

Nei giorni scorsi, i suoi alleati hanno chiesto la testa di un alto funzionario dell'emittente televisiva pubblica del Paese dopo che una pop star, apparsa al popolare concorso canoro italiano di Sanremo, ha strappato la foto di un funzionario del governo del partito della Meloni. Nella foto era vestito da nazista.

petr fiala, leo varadkar, giorgia meloni e kyriakos mitsotakis

I critici come Letta continuano a dire che c'è molto da preoccuparsi anche su questioni come l'immigrazione, la giustizia, i diritti degli omosessuali e dell'aborto, anche se ha riconosciuto che in questi settori "finora non è stato fatto nulla di spettacolare, nulla di drammatico".

"Nulla di ciò che sta facendo ci fa pensare che stia prendendo una piega fascista", ha detto Giovanni Orsina, direttore della scuola di governo dell'Università Luiss Guido Carli di Roma.

Scherzando sul fatto che l'establishment europeo ha reagito alla sua elezione come se "fosse morto qualcuno", Andrea De Bertoldi, deputato del partito Fratelli d'Italia della Meloni, ha detto che il suo governo è "sorprendente" solo per chi non la conosce o non ha seguito la normalizzazione della destra italiana negli ultimi 30 anni.

giorgia meloni incontra volodymyr zelensky a bruxelles

"La paura", ha detto, è stata provocata dai nemici politici, anche se ha riconosciuto che forse lei ha cambiato tono durante gli anni in cui si è sfogata dai margini della politica. "Per essere ascoltati all'opposizione", ha detto, "bisogna sempre alzare i toni".

Per ora, sembra che abbia spento i timori di incendiare la democrazia italiana con la fiamma post-fascista dell'emblema del suo partito. Ma la sinistra, in cerca di trazione, ha avanzato una nuova critica: che la Meloni possa spaccare maldestramente il Paese.

"Il grande problema del centrodestra al potere è un altro, l'incompetenza assoluta", ha scritto in un editoriale Stefano Feltri, direttore del quotidiano di sinistra Domani.

Una delle prime cose che la Meloni ha fatto una volta salita al potere è stato un giro di vite sui rave party illegali. La bozza iniziale del provvedimento prendeva di mira i "raduni" di 50 persone o più, una legge scritta in modo così ampio da poter essere usata contro i raduni politici o sindacali e persino contro gli eventi sportivi. È stata costretta a rifarla. Ha anche dovuto fare marcia indietro su un piano che prevedeva una base di 60 euro per gli acquisti con carta di credito, che ha sollevato timori di evasione fiscale.

giorgia meloni arriva a bruxelles

Più ideologicamente, la Meloni ha cercato di obbligare le navi gestite da organizzazioni non governative per il salvataggio dei migranti a tornare in un porto italiano dopo ogni missione, limitando il tempo in mare. A novembre, il suo governo ha cercato di impedire a una nave di sbarcare i migranti in Italia e ha invece cercato di inviarla in Francia, causando tensioni con Macron.

L'esclusione dalla cena parigina della scorsa settimana ha infiammato queste tensioni. Mentre l'anno scorso Draghi, architetto della politica europea sull'Ucraina, ha accompagnato i leader francesi e tedeschi in treno a Kiev, la capitale ucraina, la Meloni ha avuto un faccia a faccia con Zelensky solo ai margini di un'ampia riunione a Bruxelles.

giorgia meloni arriva a bruxelles

"È chiaro che abbiamo avuto due immagini", ha detto Letta. "Una l'anno scorso sul treno per Kiev. E ieri l'altra all'Eliseo con la foto senza l'Italia".

Ma Letta, già battuto alle elezioni, si è detto cauto su ciò che la Meloni ha in serbo per l'Europa, compreso un piano più ambizioso per spostare il continente a destra. Ha detto che ha cercato di costruire nuove alleanze con le forze di destra a livello europeo per diventare un centro di potere, con Orban, in vista delle elezioni europee del prossimo anno.

silvio berlusconi bacia marta fascina durante il discorso di giorgia meloni

"Questo non è, ovviamente, un allarme democratico che sto lanciando", ha detto Letta. "È un allarme politico".

giorgia meloni al comizio per francesco rocca