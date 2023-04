7 apr 2023 08:27

AVVOLTOI IN AZIONE – CON SILVIO BERLUSCONI IN OSPEDALE, IL TITOLO MEDIASET CORRE IN BORSA: GLI SPECULATORI SI MUOVONO IN PREVISIONE DI UN POSSIBILE RIASSETTO DEL GRUPPO – SI SONO RIACCESI I RUMORS SULLA VENDITA DEL BISCIONE A BOLLORÉ: ALLO STATO ATTUALE I TRE FIGLI DI SECONDO LETTO DEL CAV SONO FAVOREVOLI ALLA CESSIONE. MARINA È INDECISA E PIER SILVIO NETTAMENTE CONTRARIO…