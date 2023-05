PD E M5S, FRATELLI-COLTELLI ALLE AMMINISTRATIVE – SU 60 GRANDI COMUNI CHE VANNO ALLE ELEZIONI, DEM E GRILLINI SI PRESENTANO INSIEME IN METÀ DEI CASI – UN CLIMA “COLLABORATIVO” A LIVELLO LOCALE, MENTRE SUL PIANO NAZIONALE CONTE SPARA MISSILI CONTRO LA SCHLEIN – IL TERZO POLO HA TRE POSIZIONI DIVERSE: O SI SCHIERA PER FARE UN'OPERAZIONE POLITICA, O NON SI PRESENTA, O SI CONFONDE NELLE LISTE CIVICHE...