Sebastiano Messina per “la Repubblica”

Da quando la ministra dell'Istruzione, Azzolina, ha detto che "gli studenti non sono imbuti da riempire" è partita una sfida mondiale: laurea honoris causa al primo che riesce a riempire un imbuto.

I maligni sostengono che non capisca un tubo. Ma forse, più propriamente, non capisce un imbuto. Sono tanti a sospettare che Lucia Azzolina non abbia le competenze per guidare il ministero dell'Istruzione. Di certo le mancano alcune elementari competenze di idraulica: quelle necessarie a sapere, ad esempio, che un imbuto non è un recipiente ma uno strumento di travaso.

Tuttavia nell'Italia in cui un ex bibitaro ignorante in geografia è ministro degli Esteri, uno che non conosce la differenza tra dolo e colpa è ministro della Giustizia e una che nella prova per diventare preside ha preso insufficienze in informatica e inglese è ministro dell'Istruzione, è possibile che gli imbuti si trasformino in contenitori.

