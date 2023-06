8 giu 2023 17:52

LA BABELE DEL PARLAMENTO EUROPEO SI È INGOLFATA – L’UFFICIO CHE SI OCCUPA DI TRADURRE LE PROPOSTE DI LEGGE NELLE 24 LINGUE NON RIESCE A SMALTIRE IL PICCO DI LAVORO DI FINE LEGISLATURA – PER TRADURRE 100 PAGINE I FUNZIONARI DELL’EUROPARLAMENTO IMPIEGANO 30 GIORNI. MOLTE LEGGI SONO FERME PERCHÉ I DOCUMENTI NON SONO COMPRENSIBILI A TUTTI – TRA LE PROPOSTE BLOCCATE LA RIFORMA DEL SETTORE BANCARIO E FARMACEUTICO (CONSIGLIO A BRUXELLES: O ASSUMETE O UTILIZZATE GOOGLE TRANSLATE…)