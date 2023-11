BACIAMI PICCINO! – IL PD RADUNA 50 MILA PERSONE A PIAZZA DEL POPOLO A ROMA PER LA MANIFESTAZIONE CONTRO LA MANOVRA E LE POLITICHE DELLA MELONI. E SPUNTA ANCHE GIUSEPPE CONTE, CHE BACIA E ABBRACCIA ELLY SCHLEIN: “SIAMO OGGI QUI PER CONFERMARE IL DIALOGO CHE ABBIAMO GIÀ AVVIATO. IO SONO PER IL CAMPO GIUSTO E NON PER IL CAMPO LARGO” – TRA LA FOLLA SPUNTANO ANCHE UN PAIO DI BANDIERE DELLA PALESTINA, NONOSTANTE LA SEGRETARIA ARMOCROMISTA AVESSE ASSICURATO CHE CI SAREBBERO STATI SOLO SIMBOLI DI PACE…

Estratto dell’articolo di www.open.online

Dopo cinque anni il Partito democratico torna in piazza del Popolo a Roma per la manifestazione indetta dalla segretaria Elly Schlein, intitolata Per un futuro più giusto, l’alternativa c’è. Un primo bilancio da parte dello staff dem indica 50mila persone presenti.

Tra le tante bandiere di partito e quelle della pace, anche due della Palestina – scrive Ansa – sventolano al raduno. Tenute da alcuni manifestanti con la kefiah, sarebbero riuscite ad entrare poiché nascoste per eludere la sicurezza. Nei giorni scorsi, Schlein aveva assicurato – a più riprese, anche per placare le preoccupazioni dei parlamentari dem – che in piazza ci sarebbero stati solo stendardi «della pace e di partito»: non quelle della Palestina, nemmeno quelle di Israele.

Taruffi, braccio destro di Schlein, aveva inoltre garantito che «il servizio d’ordine è presente e vigilerà. Se la situazione lo richiedesse, toccherà» a loro.

[…] Il leader dei 5stelle, Giuseppe Conte, ha fatto inoltre sapere che «Il dialogo non si avvia oggi, ha già dato dei frutti e continua – ha aggiunto -. Siamo due forze politiche, ciascuno ha la sua autonomia, il dialogo serve a convergenza sulle posizioni ma anche a segnare qualche differenza. Non mi fate sottolineare oggi le ragioni che ci portano ad avere una posizione diversa, non mi sembra oggi la giornata», ha concluso Conte.

Obiettivo della manifestazione, organizzata dai dem e con la partecipazione di una delegazione dei 5Stelle di Conte, Bonelli e Fratoianni (Avi), è rinsaldare i legami con il proprio popolo e gettare le fondamenta di quel campo largo, unica alternativa al centrodestra. Per protestare contro una Legge di Bilancio «fragile e senza visione» e a favore «della pace e la giustizia sociale». Non solo: l’accordo con l’Albania e la proposta di riforma costituzionale dell’esecutivo, hanno dato altri motivi per alzare la voce. Per l’occasione sono stati mobilitati 175 pullman, 7 treni speciali e 150 volontari.

A fare gli “onori di casa”, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. «Questa giornata è straordinaria. Questa è la piazza della riscossa democratica e ringrazio Elly Schlein per aver organizzato questa manifestazione a Roma. L’Italia è a un bivio», ha detto il primo cittadino della Capitale, aprendo con il suo intervento la manifestazione Piazza del Popolo. […]

elly schlein e giuseppe conte alla manifestazione del pd a piazza del popolo

