«Elly, Elly», è il coro che ha accolto l'arrivo della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, al corteo del Movimento 5 Stelle che è appena partito da Piazza della Repubblica. La segretaria ha scambiato un abbraccio con il presidente Giuseppe Conte e poi si è soffermata a fare selfie con i partecipanti alla manifestazione per il lavoro. Dopo aver rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti, Schlein è uscita dal corteo.

Alla fine, dunque, la leader del Pd ha cambiato idea ed è andata al corteo #BastaVitePrecarie organizzato dal Movimento Cinque Stelle. La segretaria dem ha valutato che fosse meglio esserci. Il motivo è legato al fatto di non farsi scavalcare a sinistra. E nel corso del corteo arrivano le dichiarazioni di Schlein su punti di unione con i 5S. «Ci tenevamo a portare un segnale di volontà, di unire le nostre forze sui temi su cui oggi il Movimento ha scelto di mobilitarsi» ha sottolineato la segretaria del Pd Elly Schlein arrivando al corteo M5s a Roma.

«Lavorare insieme contro la precarietà, per il salario minimo e per il reddito. Avete fatto bene a mobilitarvi Giuseppe» ha poi ripetuto al leader Cinque Stelle dopo averlo salutato alla testa del corteo M5s.

Per poi entrare ancor più dentro al cuore dei progetti sui quali i due partiti potranno trovare un punto di incontro. «Ci sono alcuni temi, come questi e come altri come il Pnrr e la sua attuazione che è a rischio con i ritardi del governo, così come il salario minimo, sui cui 5S, Pd, Avs e anche Calenda possono fare insieme, e noi siamo qui per cercare di tenere unite le battaglia su alcuni temi su cui si può fare insieme ed essere così più efficaci nel contrastare il governo che sta aumentando scientemente la precarietà e il lavoro povero». […]

Insomma, la forbice tra Pd e Cinque Stelle tende ad accorciarsi, ma il lavoro da fare è molto. Come la stesso capo del Movimento Cinque Stelle ha sottolineato: «Ce lo siamo detti: percorso ne abbiamo da fare, ma assolutamente questo è un buon passaggio. Grazie per essere passata».

Così il presidente M5s Giuseppe Conte alla segretaria del Pd Elly Schlein dopo averla salutata alla testa del corteo pentastellato. Ancora Conte: «Per il dialogo siamo sempre disponibili, dobbiamo lavorare su battaglie comuni, su temi. Apprezzo il fatto che sia venuta Schlein, che sia venuto Fratoianni, tantissime forze sociali e politiche, qui c'è tanto associazionismo e li sentiremo anche dal palco».

«In tv abbiamo avuto celebrazioni a reti unificate» . Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle al comizio in largo Corrado Ricci. I cittadini presenti hanno accolto la citazione di Silvio Berlusconi con fischi. «Berlusconi - ha aggiunto Conte - è stato citato ogni 4 minuti in 72 ore. È stata un'orgia celebrativa. Mi hanno attaccato perché non sono andato al funerale. Noi non siamo ipocriti. Noi sappiamo distinguere il cordoglio dei familiari dalla nostra storia. Non ci chiedete di confonderla con la parabola politica che Berlusconi ha interpretato. Non è stato un campione di virtù pubbliche. Non bastano commentatori a riscrivere la storia. La storia la riscriviamo con le sentenze. Nessuno ci può impedire la nostra azione politica, dove non ci può essere chi ha contribuito al degrado dell'etica pubblica».

