(ANSA) - Le forze ucraine stanno affrontando "problemi significativi con il rifornimento" e si stanno "sistematicamente ritirando dalle posizioni" che occupavano in precedenza. Lo sostiene l'intelligence Gb nell'ultimo aggiornamento quotidiano. "La difesa ucraina controlla ancora i quartieri occidentali della città, ma è stata sottoposta a fuoco di artiglieria russa particolarmente intenso nelle ultime 48 ore", afferma il report sottolineando il miglioramento della collaborazione tra ministero della Difesa russo e battaglione Wagner nella città del Donetsk al centro di feroci combattimenti da mesi.

(ANSA) - L'esercito russo non è più in grado di condurre operazioni offensive simultanee in più direzioni e sta concentrando i suoi sforzi sulla città di Bakhmut, nell'Ucraina orientale: lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra (Isw), come riporta Unian. Gli esperti del centro studi statunitense citano il vice capo della direzione operativa principale dello stato Maggiore ucraino, Oleksiy Gromov, secondo il quale le truppe russe sono state trasferite da Avdiivka all'area della città assediata. Ed è a Bakhmut che la Russia concentra adesso la sua offensiva. "La dichiarazione di Gromov conferma la valutazione di lunga data dell'Isw, secondo cui le forze armate russe nella loro forma attuale non sono in grado di condurre campagne offensive simultanee su larga scala in più direzioni", sottolinea l'Istituto.

(ANSA) - Le forze russe hanno bombardato ieri la regione di Kherson, nell'Ucraina meridionale, 68 volte con artiglieria pesante, droni e aerei: negli attacchi sono stati lanciati un totale di 280 proiettili. Lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale, Oleksandr Prokudin, come riporta Ukrinform. Prokudin aveva già detto ieri che due persone erano morte negli attacchi ed ha aggiunto oggi che ci sono stati anche quattro feriti. In particolare, la città di Kherson è stata colpita quattro volte. "Le truppe russe hanno bombardato le aree residenziali degli insediamenti della regione, i locali di una scuola a Zmiivka e un parco a Kherson", ha precisato.

(ANSA) - Le forze russe hanno bombardato 19 volte, questa mattina, due insediamenti nella regione di Sumy, nell'Ucraina orientale: lo hanno reso noto le autorità regionali, come riporta l'emittente statale ucraina Suspilne. Non si hanno notizie per il momento di morti o feriti. Un uomo di 47 anni, inoltre, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo che la sua auto è stata colpita ieri dai bombardamenti russi su Dvorichna, nella regione di Karkhiv.

