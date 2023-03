IL BALLO DI LAURA MATTARELLA: DURANTE LA VISITA IN KENYA LA FIGLIA DEL CAPO DELLO STATO SI SCATENA NELLE DANZE TIPICHE CON LA FIRST LADY RACHEL RUTO – DOPO CHE LA MELONI SE L’ERA PRESA CON GLI SCAFISTI, CROSETTO CON I MERCENARI RUSSI DELLA WAGNER, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA INTERVIENE SULLA QUESTIONE IMMIGRAZIONE E LA COLLEGA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI: “LA SICCITÀ CREA UNA CRISI ALIMENTARE CHE FA AUMENTARE I FLUSSI MIGRATORI”

Estratto dell’articolo di Mario Ajello per il Messaggero

laura mattarella in kenya CON LA FIRST LADY RACHEL RUTO

La missione in Africa del Capo dello Stato fa tappa in Kenya e il messaggio Sergio Mattarella manda da Nairobi parla anche, e assai, dell'Europa e dell'Italia: «La siccità crea una crisi alimentare che aumenta i flussi migratori». Si tratta dunque di una trasferta nient'affatto di tipo simbolico ma molto politica ed estremamente aderente a quelle che sono le questioni che ci riguardano da vicino.

Certo, c'è l'aspetto più scenografico come quello del ballo di Laura Mattarella - la figlia ha accompagnato il padre anche in questa trasferta - durante la visita insieme alla first lady Rachel Ruto al Bomas of Kenya, una sorta di teatro museo dove sono state allestite danze tipiche in onore degli ospiti. Ma la sostanza è nelle parole di Mattarella: «Il livello di collaborazione con il Kenya è esemplare e può essere un modello replicato ovunque. Cerchiamo un rapporto di collaborazione con i Paesi di origine dei flussi, e sappiamo però che la dimensione epocale e crescente del fenomeno migratorio non è affrontabile da un solo Paese.

Serve una lucida e ben organizzata azione europea che affronti il problema con una azione sistemica».

La visita di Stato a Nairobi si concluderà domani. E intanto Mattarella è voluto intervenire da laggiù sulla questione immigrazione, proprio alla vigilia dell'esame in Parlamento del decreto flussi, con la Lega che intende abolire del tutto la protezione speciale. «L'Italia - incalza il Capo dello Stato - cerca un'azione comune con i Paesi di origine e transito dei flussi, ma sappiamo che il fenomeno non è affrontabile in un quadro bilaterale ma allargando i soggetti coinvolti e lo spettro d'intervento. I migranti non giungono nel nostro Paese soltanto attraverso il Mediterraneo, ma anche attraverso la rotta balcanica».

laura e sergio mattarella in kenya

Cruciale in questa missione africana di Mattarella il tema dell'ambiente. «Vediamo - ha spiegato - segnali allarmanti di cambiamento climatico, sintomi gravi come la siccità, che porta gravi conseguenze. Per questo esortiamo a procedere con provvedimenti per contrastarla. Non c'è più tempo. La lotta ai cambiamenti climatici deve partire subito: un secondo tempo non c'è».

Paese», dice il nostro Capo dello Stato al collega di Nairobi. E ancora: «L'Italia considera il Kenya un esempio virtuoso di democrazia e di modello di crescita virtuosa e sostenibile».

(…)

sergio mattarella in kenya