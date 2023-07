24 lug 2023 14:18

IL BALLO DEL MATTONE DI D’ALEMA! DOPO LE CONSULENZE E I VINI, IL LIDER MAXIMO, ALLE PRESE CON QUALCHE GUAIO GIUDIZIARIO PER l’AFFAIRE DELLA VENDITA DI NAVI E AEREI ALLA COLOMBIA, SI BUTTA NEL BUSINESS DELL’IMMOBILIARE – VISTO CHE LE CONSULENZE NON RENDONO PIÙ COME PRIMA, “BAFFINO” HA MODIFICATO LO STATUTO SOCIETARIO PER POTER ALLARGARE IL BUSINESS COMPRANDO E RIVENDENDO IMMOBILI: LA PRIMA ACQUISIZIONE E’ AVVENUTA IN CASA…