(ANSA) - PERUGIA, 17 LUG - Stefano Bandecchi, leader nazionale di Alternativa popolare, candida a sindaco di Perugia, Davide Baiocco, già calciatore e capitano della squadra del capoluogo umbro ai tempi della serie A. Lo ha annunciato con un video sul suo profilo Instagram nel quale compare con lo stesso ex centrocampista che ha militato anche con Juventus e Catania.

A Perugia l'attuale legislatura terminerà l'anno prossimo.

"Davide ha accettato di candidarsi come sindaco a Perugia - ha detto Bandecchi, attuale sindaco di Terni - e quindi adesso abbiamo il nostro uomo per attaccare Perugia e per riuscire evidentemente a posizionarsi nel modo giusto.

Il capitano ha dato tanto a Perugia attraverso quella squadra che insieme a lui è arrivata in alto e adesso tenteremo di dare ai perugini ciò che si meritano, cioè un sindaco che abbia le carte in regola per poter vincere qualsiasi play off. Grazie Davide". "Sono pronto a dare ancora a Perugia quello che ho dato in passato" le parole di Baiocco. Dopo la sua elezione a sindaco di Terni Bandecchi aveva annunciato che Alternativa popolare si sarebbe presentata alle comunali di Perugia e alle regionali.

