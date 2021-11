16 nov 2021 19:55

BANNON IN LIBERTÀ VIGILATA - L'EX STRATEGA DI TRUMP ALLA CASA BIANCA NON SARÀ DETENUTO PRIMA DEL PROCESSO PER OLTRAGGIO AL CONGRESSO NELL'INDAGINE PARLAMENTARE SULL'ASSALTO A CAPITOL HILL: LO HA DECISO IL GIUDICE DI FRONTE AL QUALE SI È PRESENTATO - DUE I CAPI DI IMPUTAZIONE, UNO PER NON AVER TESTIMONIATO E L'ALTRO PER NON AVER CONSEGNATO I DOCUMENTI RICHIESTI...