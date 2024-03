27 mar 2024 15:24

BARACK OBAMA HA COMMISSARIATO BIDEN - L’EX PRESIDENTE AMERICANO NON HA MOLTA FIDUCIA IN "SLEEPY JOE", CHE LO CHIAMA TUTTI I GIORNI PER AVERE CONSIGLI - IL MARITO DI MICHELLE NON HA MAI STIMATO MOLTO IL SUO EX VICE, E, NON RITENENDOLO IN GRADO DI BATTERE TRUMP UN'ALTRA VOLTA, LO HA MESSO SOTTO TUTELA. OBAMA PARLA REGOLARMENTE CON JEFFREY ZIENTS, CAPO STAFF DELLA CASA BIANCA, E CON I PRINCIPALI COLLABORATORI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE, PER ELABORARE LE STRATEGIE DI BIDEN – L’EMITTENTE “NBC”, DOPO UNA RIVOLTA INTERNA, HA SILURATO LA COMMENTATRICE (EX?) TRUMPIANA, RONNA MACDANIEL (E TANTI SALUTI ALLA LIBERTÀ D'OPINIONE)