13 mar 2023 16:38

LA BARBARIE DEI SINISTRELLI: A MILANO UN GRUPPETTO DI ANTIFASCISTI CONTESTA LA SOTTOSEGRETARIA DI FRATELLI D’ITALIA PAOLA FRASSINETTI “COLPEVOLE” DI AVER PARTECIPATO ALLA MANIFESTAZIONE PER COMMEMORARE SERGIO RAMELLI, IL 19ENNE MILITANTE DEL FRONTE DELLA GIOVENTÙ AGGREDITO IL 13 MARZO DEL 1975 DA ESPONENTI DI ESTREMA SINISTRA E MORTO IL 29 APRILE IN SEGUITO AI TRAUMI RIPORTATI – LEI: "DOPO RAMELLI, PORTERÒ DEI FIORI ANCHE A FAUSTO E IAIO. NON C'È NESSUNA DIFFERENZA NEL RICORDARE VITTIME INNOCENTI MA NON C'È MAI UNA PROTESTA QUANDO VIENE COMMEMORATO UN RAGAZZO DI SINISTRA UCCISO”