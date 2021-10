I GRETINI ORMAI SONO OVUNQUE - IL PROFESSORE DELLA SAPIENZA ANDREA MINUZ HA RACCONTATO COME, DURANTE LA PROIEZIONE DELLA SCENA INIZIALE DI "APOCALYPSE NOW", UNA SUA STUDENTE ABBIA CHIESTO SE QUEGLI ALBERI ERANO BRUCIATI PER DAVVERO, PERCHÉ SAREBBE STATA UN'ASSURDITÀ DARE FUOCO A DEGLI ALBERI INNOCENTI PER GIRARE UN FILM - MATTIA FELTRI: "A ME È VENUTO IN MENTE IL DINO RISI DI SCENDA L'OBLIO, IN CUI UGO TOGNAZZI E LA MOGLIE SONO AL CINEMA E…" - VIDEO