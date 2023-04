BARCOLLO MA NON LOLLO! – IL COGNATO D’ITALIA, FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI PER GIUSTIFICARE LA SUA SPARATA DI IERI SULLA “SOSTITUZIONE ETNICA”: “SUL PIANO TERMINOLOGICO HO SBAGLIATO PER IGNORANZA. PERSINO AL SUPERMERCATO C'È LA CUCINA ETNICA”. A LOLLO MA CHE STA A DÌ, LE ETNIE ESISTONO PERCHÉ SE MAGNAMO IL SUSHI? – E LO ATTACCA PERFINO IL LEGHISTA GIAN MARCO CENTINAIO: “È SBAGLIATA LA FORMA CHE MOLTO SPESSO È SOSTANZA...”

Estratto dell’articolo di Alfonso Raimo per www.huffingtonpost.it

Colloquio in Buvette. Il ministro spiega durante un caffè che non era a conoscenza del piano Kalergi sulla grande sostituzione. "Io cito l'etnia in senso statistico. Del resto, persino al supermercato c'è la cucina etnica... E poi c'è la musica etnica. È razzismo pure quello?"

Ministro Lollobrigida, lo ammetta: ha sbagliato. "Sbagliato? Si riascolti tutto l'intervento e non solo quei pochi secondi in cui parlo della sostituzione etnica”. Quindi non è pentito? “Pensi un po': credevo che mi avrebbero attaccato da destra, perchè sono stato troppo immigrazionista". Caffè alla buvette di prima mattina per Francesco Lollobrigida.

A scottare è la polemica scatenata dalle sue parole sulla crisi demografica. Il titolare delle politiche agricole ha detto "non possiamo arrenderci alla sostituzione etnica". Parole che richiamano la teoria, molto popolare a destra, per cui c’è una sorta di complotto mondiale per sostituire i bianchi. Insomma un caposaldo del razzismo. […]

Sì ma che c'entra l'etnia?

"Io cito l'etnia in senso statistico. Del resto l'etnia non è la razza. Le etnie esistono e non presuppongono una differenza di valore. Ma una differenza sì, quella c'è. Del resto, persino al supermercato c'è la cucina etnica... E poi c'è la musica etnica. È razzismo pure quello?".

Mi sfugge l'analogia.

"In poche parole, io penso che sia una questione di priorità. Prima aiutiamo gli italiani a mettere su famiglia e fare figli, poi c'è l'opportunità dell'immigrazione regolare".

Però se parla di "sostituzione etnica" è razzista. È l'accostamento di sostituzione ed etnia che ha un connotato razzista.

"Sul piano terminologico ho sbagliato, lo ammetto. Ma per ignoranza, non per razzismo. Non conoscevo la teoria della sostituzione etnica di quello lì, come si chiama?"

Ministro, lei non è un novello. A destra è una teoria con un certo seguito.

"E invece io non sono razzista. […] Io sono per togliere la parola 'razza' dalla Costituzione".

Insomma, lei ritiene che non ci sia stato niente di razzista in quello che ha detto.

"Mi hanno dato persino del suprematista. Ma scherziamo? Io sono per i Blues Brothers".

Non è un nazista dell'Illinois.

"Esattamente".

