A BARI IL CAMPO LARGO DIVENTA UN PANTANO – GIUSEPPE CONTE ARRIVA NEL CAPOLUOGO PUGLIESE E STRONCA L’ALLEANZA CON IL PD DOPO L’INDAGINE PER CORRUZIONE CHE HA PORTATO ALLE DIMISSIONI DELL’ASSESSORE ANITA MAURODINOIA: “NON CI SONO LE CONDIZIONI PER LE PRIMARIE” – IL PD: “SCELTA INCOMPRENSIBILE, SE IL M5S PENSA DI VINCERE DA SOLO CONTRO LA DESTRA, PROCEDA PURE…”

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE

“Non ci sono le condizioni – ha detto l’ex premier – ma continuiamo a sostenere Michele Laforgia e a lavorare con le altre forze politiche”.

L’annuncio è arrivato direttamente da Giuseppe Conte, giunto a Bari poche ore dopo il terremoto giudiziario che ha portato agli arresti domicliari 7 persone e una in carcere (su un totale di 72 indagati) tra le quali il marito dell’ormai ex assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia (anche lei tra le persone indagate) per corruzione elettorale. L’inchiesta riguarda la presunta compravendita di voti per le elezioni comunali di Triggiano del 2021. Poche dopo l’avviso di garanzia Maurodinoia ha rassegnato le dimissioni da assessora e dagli incarichi nel Pd pugliese.

DECARO EMILIANO

Il leader dei 5 stelle è arrivato a Bari per partecipare […] alla manifestazione conclusiva di Michele Laforgia nell’ambito della campagna elettorale per le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco. Prevista anche la presenza dell’ex governatore e presidente di Sinistra Italiana, Nichi Vendola. Che ha detto: “Farò di tutto per mantenere unita la coalizione”- Lo stesso Laforgia ha annunciato che “chiederemo la sospensione delle primarie perché, come detto, non ci sono più le condizioni per farle”.

Conte ha anche aggiunto: “Alla prima inchiesta giudiziaria oggi se ne aggiunge una seconda in cui è coinvolto il voto di scambio cosa che noi stiamo denunciando da tempo. Per il M5S (che è comunque nella giunta regionale guidata da Michele Emiliano con un assessore) non ci sono le condizioni per svolgere serenamente le primarie, riteniamo che le ragioni che ci hanno spinto a sostenere il candidato Laforgia rimangano, anzi si rafforzano.

BARIS HILTON - MEME BY EMILIANO CARLI

Ci confronteremo anche con gli altri della coalizione per cercare di affrontare la campagna elettorale qui a Bari nel segno di un nuovo inizio, di un rafforzamento dei presidi di legalità, di massima trasparenza. Per noi questa è una premessa indispensabile per dare il contributo politico, se non c’è noi non ci siamo, lo abbiamo detto sin dall’inizio. Cercheremo di lavorare con altre forze pretendendo le massime garanzie affinché ci siano queste condizioni. Altrimenti non ci siamo”.

Andrete divisi? gli è stato chiesto: “Saremo sempre leali, tutte forze conoscono le nostre condizioni indispensabili per lavorare insieme”.

boccia schlein

Intanto in città è arrivato d’urgenza anche il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, braccio destro della segretaria dem, Elly Schlein. E poco dopo è arrivata una dichiarazione attribuita a fonti del Nazareno: "La scelta di Conte di uscire dalle primarie è incomprensibile, se il M5s pensa di vincere da solo contro la destra, proceda pure. Ma abbia rispetto per la città di Bari, […]".