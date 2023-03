BASTA TENTENNAMENTI: USA E UE RIEMPIONO DI ARMI L’UCRAINA – DALL’AMERICA ANNUNCIANO UN NUOVO PACCHETTO DI AIUTI MILITARI A KIEV, DEL VALORE DI CIRCA 400 MILIONI DI DOLLARI – E INTANTO L’UE ACCELERA IL PIANO PER CONSEGNARE (E PRODURRE) MUNIZIONI PER IL PAESE INVASO DA PUTIN. E QUESTA VOLTA, SEMBRA FARE SUL SERIO: IL PACCHETTO VALE 1 MILIARDO

ABBRACCIO TRA ZELENSKY E BIDEN

1. MEDIA, 'NUOVO PACCHETTO DI ARMI USA A UCRAINA DA 400 MLN'

(ANSA) - Gli Stati Uniti annunceranno tra poche ore un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, del valore di circa 400 milioni di dollari e composto principalmente da munizioni. Lo riferisce la Reuters sul proprio sito citando fonti informate e confermando quanto preannunciato dalla Casa Bianca nel briefing quotidiano. Il pacchetto, hanno precisato le fonti, dovrebbe contenere razzi per i sistemi di difesa anti-aerea Himars, munizioni per i veicoli da combattimento Bradley e veicoli gettaponte corazzati

soldato ucraino con il cappello di babbo natale lancia un missile himars

2. ECCO IL PIANO DI BRUXELLES PER CONSEGNARE MUNIZIONI PER L'UCRAINA

Estratto dell’articolo di David Carretta per “il Foglio”

L'Unione europea ha preparato un piano per accelerare la consegna e la produzione di munizioni per l'Ucraina […]. E, anche se con ritardo, l'Ue sembra voler fare sul serio con il trasferimento immediato degli stock esistenti di proiettili calibro 155mm, il lancio di acquisti congiunti per gli eserciti dei ventisette e per l'Ucraina, e iniziative per aumentare la capacità dell'industria della difesa europea di rispondere alla domanda di munizioni.

ZELENSKY E URSULA VON DER LEYEN

Sono queste le tre principali proposte contenute in un "non-paper" preparato dal Servizio europeo di azione esterna, dalla Commissione e dall'Agenzia europea di difesa, di cui il Foglio è entrato in possesso. Il documento riservato sarà discusso alla riunione informale dei ministri della Difesa della prossima settimana a Stoccolma. L'obiettivo è raggiungere un accordo tra i ventisette al Consiglio Difesa del 20 marzo e al vertice dei capi di stato e di governo del 23 e 24 marzo.

[…] Secondo il non-paper" per fornire alle Forze armate ucraine le munizioni che richiedono, ora e in futuro, abbiamo bisogno di: trasferire immediatamente munizioni, in particolare 155mm, dagli stock esistenti o dagli ordini in attesa; inviare rapidamente ampi ordinativi all'industria europea aggregando la domanda degli stati membri e dell'Ucraina in un quadro di acquisti comuni, come segnale forte e massiccio all'industria europea; agire urgentemente per facilitare l'aumento della capacità industriale europea per rispondere alla domanda attuale e futura. Tutti e tre gli elementi sono cruciali per sopportare il nostro sostegno all'Ucraina", dice il documento. Le tre azioni devono essere perseguite "in parallelo" e con "urgenza". Il Servizio europeo di azione esterna insiste più volte sul fatto che "la velocità è essenziale".

Josep Borrell

Per facilitare il trasferimento degli stock esistenti di munizioni l'Ue è pronta a rimborsare gli stati membri con la European Peace Facility. Il tasso di rimborso è particolarmente elevato (90 per cento) per accelerare il processo. L'Alto rappresentante, Josep Borrell, intende proporre un pacchetto di sostegno straordinario da 1 miliardo di euro per la forniture di munizioni, in particolare di calibro 155mm. I paesi terzi saranno invitati a sostenere lo sforzo attraverso contributi finanziari. […]

IL VIAGGIO DI BIDEN PER RAGGIUNGERE KIEV JOE BIDEN TRENO PER KIEV ursula von der leyen volodymyr zelensky 4