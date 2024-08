28 ago 2024 14:07

IL BASTONE E LA CAROTA DEL DRAGONE – IL MINISTRO DEGLI ESTERI CINESE, WANG YI, INCONTRA IL CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA USA, JAKE SULLIVAN, E LO AVVERTE: “TAIWAN APPARTIENE ALLA CINA E SARÀ RIUNIFICATA. GLI USA DOVREBBERO SMETTERE DI ARMARLA. GLI USA NON DEVONO USARE I TRATTATI BILATERALI COME SCUSA PER MINARE LA SOVRANITÀ, NÉ SUPPORTARE LE FILIPPINE” – POI, PERÒ, I DUE HANNO DISCUSSO DEL PROSSIMO INCONTRO TRA I LORO CAPI, BIDEN E XI JINPING…