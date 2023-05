LA BATTAGLIA DELLA MELONI CONTRO LA MATERNITÀ SURROGATA METTE IN IMBARAZZO IL PD – DOVREBBE ARRIVARE IN AULA A GIUGNO LA PROPOSTA DI LEGGE DI FDI PER RENDERE “REATO UNIVERSALE” LA PRATICA DELLA GESTAZIONE PER ALTRI, GIÀ VIETATA IN ITALIA. LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA OGGI INIZIA L'ESAME DEL TESTO – I DEM SI DICONO CONTRARI, MA L'ALA CATTOLICA DEL PARTITO NON APPROVA LA MATERNITÀ SURROGATA, COSÌ COME PARTE DEL MONDO FEMMINISTA. SCHLEIN DIRÀ FINALMENTE UNA PAROLA CHIARA SULLA QUESTIONE?

1 – MATERNITÀ SURROGATA: A GIUGNO SARÀ IN AULA

Estratto dell'articolo di https://tg24.sky.it/

La maggioranza accelera sulla maternità surrogata come reato universale: la proposta di legge a prima firma Carolina Varchi dovrebbe approdare in Aula a giugno: "Siamo al lavoro per questo", dice la deputata di Fratelli d’Italia che è anche relatrice del testo. Dura la reazione delle opposizioni, con il Pd che sottolinea come in Italia sia già vietata la gestazione per altri e afferma che l’obiettivo sia colpire il riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali.

Oggi inizierà il voto dei 20 emendamenti proposti in commissione Giustizia alla Camera, tutti avanzati dall’opposizione e per la maggior parte soppressivi, ma anche volti a recepire la proposta dei sindaci di centrosinistra che da tempo chiedono di poter procedere alla registrazione dei figli di coppie omogenitoriali.

C’è solo un emendamento della maggioranza, precisamente di Forza Italia, che propone di aumentare le pene previste per il ricorso alla maternità surrogata all'estero prevedendo il carcere da uno a tre anni.[…]

2 – LA GESTAZIONE PER ALTRI FDI STRINGE I TEMPI " UN REATO UNIVERSALE"

Estratto dell'articolo di Alessandro Di Matteo per “La Stampa”

[…] La destra ne ha fatto una bandiera, Giorgia Meloni e Matteo Salvini lanciano strali quasi ogni giorno contro quella che definiscono una «pratica mostruosa» e ora l'obiettivo è quello di perseguire anche chi si reca all'estero per ricorrere alla maternità surrogata. Perché, da quando è in vigore il divieto in Italia, tante coppie - sia omosessuali che eterosessuali - hanno iniziato ad aggirare la norma andando appunto nei Paesi dove la pratica è legale, rientrando poi in patria.

il murale di elly schlein e giorgia meloni nude e incinte a milano 4

Annunciano barricate Pd e M5s, mentre i centristi di Azione e Italia viva dovrebbero lasciare libertà di voto. L'idea di rendere la maternità surrogata un «reato universale» è «solo propaganda», per i democratici, addirittura un «abominio giuridico», secondo M5s.

Spiega Debora Serracchiani, responsabile giustizia Pd: «Per quanto ci riguarda la dichiarazione della gestazione per altri come reato universale è priva di senso dal punto di vista giuridico. Una proposta puramente di propaganda che non ha un merito giuridico valido».

Il tema è delicato per i democratici, perché l'ala cattolica, ma anche parte del mondo femminista, non approva la maternità surrogata. Ma un conto è vietarla in Italia, altra cosa è pensare di arrestare una coppia che rientra in patria dopo aver seguito regolarmente le norme in altri Paesi.

Lunedì c'è stata un riunione presieduta da Alessandro Zan e da Marta Bonafoni, della segreteria Pd, con i parlamentari che si occupano di temi etici e, raccontano, anche i cattolici al termine erano soddisfatti della mediazione. «La gestazione per altri - dice Serracchiani - è già vietata e resta vietata. Renderla reato universale non ha senso». […]

