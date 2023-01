31 gen 2023 17:55

BATTAGLIONE RAZOV! – L'AMBASCIATORE RUSSO SERGHEI RAZOV HA SCRITTO UNA LETTERA DI FUOCO AL MINISTRO DELLA DIFESA, GUIDO CROSETTO, PER DENUNCIARE LA “DISCRIMINAZIONE” DI CITTADINI RUSSI IN ITALIA – RAZOV SI LAGNA PER I “SEQUESTRI DI IMMOBILI E ALTRI BENI DI IMPRENDITORI” E PER “L'IRRAGIONEVOLE ESPULSIONE DI 30 DIPENDENTI DELL'AMBASCIATA” – LA LETTERA ARRIVA IN RISPOSTA ALL'INTERVISTA AL “CORRIERE” IN CUI CROSETTO ACCUSA LA RUSSIA DI VOLERE L'ESCALATION…